La saga Grisha (Netflix), Moi, Christina F. (Amazon), Big Shot (Disney + ), etc.: nos 5 idées streaming du 12 mai

Un «Game of Thrones» acnéique, un coach de basket colérique et les gros yeux d’Amanda Seyfried: il y a tout cela, et un peu plus encore, dans notre sélection streaming du mercredi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 Shadow and Bone: la saga Grisha

Netflix Série fantastique d’Éric Heisserer. Avec Jessie Mei Li, Archie Renaux et Ben Barnes (1 saison, 8 épisodes de 45 à 58 minutes).

Ce que ça raconte

Au royaume de Ravka, une orpheline dotée de pouvoirs doit prendre son destin en main pour lutter contre une force maléfique.

Ce qu’on en pense

Cette saga de fantasy pour ados coche les cases du genre, en s’appuyant sur ses décors et costumes dignes d’un défilé Chanel.

La critique complète

2 Moi, Christiane F.

Amazon Prime Video Série dramatique d’Annette Hess. Avec Jana McKinnon et Lena Urzendowsky (1 saison, 8 épisodes de 48 à 57 minutes).

Ce que ça raconte

Moi, Christiane F. suit la descente aux enfers d’une bande d’enfants, pré-ados, accros à l’héroïne dans le Berlin Ouest des années 70.

Ce qu’on en pense

Une série qui manque de substance pour porter un sujet aussi fort que celui des ravages de l’héroïne dans les années 70.

La critique complète

3 Dans les angles morts

Netflix Thriller de Shari Springer Berman & Robert Pulcini. Avec Amanda Seyfried et James Norton. Durée: 1 h 59.

Ce que ça raconte

Dans les années 80, une famille quitte la ville pour une maison isolée dans la campagne. Bientôt, des étranges visions persuadent Catherine que la demeure est hantée… à moins que ce soit son mariage qui cache un secret?

Ce qu’on en pense

Dans les angles morts, qui mêle histoire de fantômes, histoires de couple et histoire de l’art, attise notre curiosité, mais a hélas du mal à trancher entre toutes ces bonnes idées.

La critique complète

4 All The Pretty Little Horses

(S)VOD Drame de Michalis Konstantatos. Avec Dimitris Lalos et Yota Argyropoulou. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Dans leur maison cossue nichée dans la campagne grecque, Aliki et Petros mènent une vie luxueuse et tranquille. A moins que tout ça ne soit monté de toutes pièces?

Ce qu’on en pense

Quelque part entre Parasite et Canine, ce thriller existentiel grec questionne habilement la société, mais ne livre pas tous ses secrets.

La critique complète

5 Big Shot

Disney + Série de David E. Kelley & Dean Lorey. Avec John Stamos, Jessalyn Gilsig et Richard Robichaux (1 saison, 4 épisodes de 43 à 47 minutes, 1 nouvel épisode en ligne par semaine).

Ce que ça raconte

Un coach de basket universitaire se fait virer de la NCAA après un gros dérapage. Il atterrit alors dans un… lycée secondaire pour filles.

Ce qu’on en pense

Des débuts houleux, puis un apprivoisement progressif et mutuel: on le voit venir à des bornes, mais on se laisse prendre quand même. Gentil et familial.

La critique complète