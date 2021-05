41 ans? Vous pouvez désormais vous faire vacciner à Bruxelles

Vous avez 41 ans ou plus et êtes bruxellois.e? La vaccination est désormais possible pour vous à Bruxelles. Attention: ce n’est pour l’instant possible que dans 4 centres de vaccination.

La Cocom annonce ce 11 mai que la vaccination est désormais ouverte aux personnes de 41 ans et plus en Région de Bruxelles-Capitale.

Cette décision fait suite à un ralentissement des réservations dans 4 centres de vaccinations régionaux. Il s’agit des antennes de Woluwe-Saint-Pierre, Schaerbeek, Anderlecht et Forest. Cette descente dans la pyramide des âges est aussi permise par la confection de stocks suffisants «suite aux récentes livraisons reçues», indique la Commission communautaire commune.

Aussi, «les Bruxellois de 41 ans et plus qui le souhaitent peuvent s’inscrire dès maintenant pour recevoir une première dose de vaccin dès cette semaine et ainsi recevoir la deuxième en juillet au plus tard», promet l’organe bicommunautaire. Il s’agit donc bien de rendez-vous à honorer dans les 4 centres précités.

En lisant entre les lignes, on comprend qu’en abaissant l’âge d’admission à la vaccination, la Cocom souhaite aussi compenser les hésitations dues à l’approche des vacances d’été. Celles-ci risquent en effet de rebuter les candidats au vaccin en raison des délais entre 1re et 2e doses. C’est d’ailleurs pour cette raison que la période entre les 2 injections d’AstraZeneca a été réduite de 12 à 8 semaines à Bruxelles depuis le 3 mai.

La Cocom signale encore que les 46 ans ont pour leur part accès aux 10 centres de vaccination bruxellois.

Notez enfin que les personnes qui se seraient inscrites sur les listes d’attente de Bruvax peuvent directement réserver un rendez-vous en contactant le Call Center via le 02/214.19.19.