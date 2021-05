Augmentation des tests PCR «avant voyage»

Une grande lassitude

Les équipes de laboratoire sont sur le pied de guerre depuis mars 2020. «Lors de la première vague s’est déroulée dans un esprit serein, parce que c’était une nouveauté, que les volumes étaient faibles car on ne dépistait que le personnel de santé et les maisons de repos… de plus, l’activité hospitalière avait été fortement réduite.»

La 2e vague était dans le même état d’esprit, mais avec des volumes beaucoup plus importants. «On a presque triplé l’activité du laboratoire. On cherchait des solutions d’efficacité, car on savait qu’il y avait des vies en danger et que c’était essentiel d’avoir une réponse rapide. Les équipes étaient solidaires et se fichaient de travailler quatre heures de plus, pour répondre au plus vite. D’ailleurs, on n’a presque jamais dépassé le délai des 24 heures. On est passé quelques jours à 30 heures, mais jamais au dessus.»

Cette fois, il y a une lassitude qui s’installe, d’autant plus fort que cette fois, la question centrale c’est la vacances des autres. «C’est plus difficile de trouver les mots pour motiver les équipes de rendre les résultats le plus vite possible pour que quelqu’un puisse partir en Italie dans les 48 heures que pour un patient aux soins intensifs.»