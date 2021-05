Anne Frank a désormais son bois à Haren

L’espace vert dédié à Anne Frank se situe entre la chaussée de Haecht et la rue Arthur Maes, à Haren. Google Street View

Anne Frank, l’ado connu pour son journal de l’occupation, a désormais son parc à Bruxelles. Il s’agit d’un bosquet d’un hectare à Haren.

Bruxelles dispose désormais officiellement d’un espace public associé au nom d’Anne Frank, décédée en 1945 dans le camp de concentration de Bergen-Belsen à l’âge de 15 ans. L’adolescente est connue de par le monde pour la publication de son Journal intime consacré à la vie quotidienne sous l’occupation nazie.

Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a adopté lundi soir, à l’unanimité, un arrêté dans ce sens.

L’espace vert dont il est question occupe un peu plus d’un hectare, entre la chaussée de Haecht et la rue Arthur Maes à Haren (Ville de Bruxelles). Bien qu’abandonné à son sort durant de très nombreuses années, il portait précédemment la dénomination de parc associé au nom de cette rue, attribué au dernier bourgmestre de la commune de Haren avant sa fusion au sein de l’entité Ville de Bruxelles. Le conseil communal avait décidé en 2005 de rebaptiser le parc au nom de l’adolescente juive au destin tragique mais cela n’avait ensuite jamais donné lieu à une officialisation.

Le service des espaces verts de la Ville de Bruxelles chargé de sa gestion a récemment procédé à une remise en état des lieux, mais sans l’équiper du mobilier d’un parc, pour lui conserver un état aussi naturel que possible. Son caractère sauvage a contribué à la présence plus foisonnante d’une faune et d’une flore sauvage.

La Ville étudie toutefois l’opportunité de placer un panneau explicatif à la vie d’Anne Frank à l’entrée du Bois.