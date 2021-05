Serie A: Gianluigi Buffon, 43 ans, va quitter la Juventus à la fin de la saison

Football: présent à la Juventus depuis 2001, à une exception (le PSG) près, Gianluigi Buffon, 43 ans, va quitter la Juventus au terme de la saison.

Gianluigi Buffon, 43 ans, va quitter la Juventus au terme de la saison. Le gardien italien l’a annoncé ce mardi au cours d’une interview à BeIn Sports.

Formé à Parme, Buffon évolue à la Juventus depuis 2001. Il a quitté le club pendant une saison, en 2018-2019, pour défendre les buts du Paris Saint-Germain, avant d’y revenir en tant que doublure de Wojciech Szczesny.

Nous sommes arrivés à la fin d’un cycle et il est juste que je parte

«Mon avenir est clair et tracé: cette année se terminera de manière définitive cette très belle et très longue expérience avec la Juventus», a déclaré Buffon. «Soit j’arrête de jouer, soit si je trouve une situation qui me donne la motivation pour jouer ou pour faire une expérience de vie différente, je la prends en considération», a expliqué le gardien.

«Je pense avoir tout donné pour la Juventus. J’ai tout reçu et il n’est pas possible de faire plus. Nous sommes arrivés à la fin d’un cycle et il est juste que je parte», a ajouté Buffon.

683 matches, 10 titres de champion d’Italie

Buffon totalise 683 présences avec la Juventus, toutes compétitions confondues. Son palmarès avec la Juventus comprend dix titres de champion d’Italie, cinq coupes nationales, sept supercoupes mais aussi un championnat de Serie B, le gardien ayant accepté de rester au club malgré la relégation consécutive au scandale du «Calciopoli», qui avait aussi privé le club de deux titres supplémentaires. Et ce quelques semaines après avoir remporté la Coupe du monde 2006 avec l’Italie.

Ses performances au Mondial lui ont valu de finir deuxième du Ballon d’Or, derrière son équipier Fabio Cannavaro.

Près de 1.000 minutes sans prendre de but

Buffon détient le record d’invincibilité pour un gardien de but dans le championnat italien avec 973 minutes sans prendre de but. Il a atteint trois fois la finale de la Ligue des Champions, en 2003, 2015 et 2017, sans jamais la gagner.

Cette saison, Buffon a disputé 12 rencontres, toutes compétitions confondues.