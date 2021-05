Les derniers mots de Michel Fourniret selon Charlie Hebdo

Célèbre pour ses dessins satiriques, le magazine Charlie Hebdo crée à nouveau la polémique en dévoilant deux dessins à l’occasion du décès de Michel Fourniret.

On le sait les caricatures de Charlie Hebdo suscitent régulièrement de nombreuses réactions. Ce lundi, l’hebdomadaire satirique a fait dans la continuité en dévoilant sa caricature à l’occasion du décès de Michel Fourniret.

Si les lecteurs fidèles n’y trouveront probablement rien à redire pour les autres, c’est une autre histoire. Deux dessins ont été diffusés ce lundi soir: l’un signé par Juin et l’autre par Guiduch.

Sur le premier, on découvre Michel Fourniret sur son lit de mort déclarant: «Je veux être enterré avec Estelle Mouzin» et sur l’autre un crâne et des champignons avec comme légende: «On n’aura jamais ses bons coins à champignons».

Dans les commentaires en dessous de la publication, les avis divergent. Entre ceux qui sont choqués et qui réclament un peu de décence, d’autres estiment que l’hebdo a été fidèle à lui-même.

🤮🤮🤮

J’attends que @Charlie_Hebdo_ présente ses plates excuses aux parents de la petite #EstelleMouzin enlevée, assassinée... à l’âge de 9 ans !

On ne peut pas rire de tout quand il s’agit d’enfants innocents#JesuisplusCharlie — Jean Louis Gagnaire (@JLGagnaire) May 10, 2021

Je ne vois pas l'intérêt de ces dessins. Il y a pourtant suffisamment à dire des dysfonctionnements de la justice pour #Fourniret, pourquoi ne pas les avoir plutôt caricaturés ? Là c'est simpliste au possible, ça ne dénonce rien du tout, même les viols et meurtres de personnes — Chabelitza 🌺 (@Chabelitza) May 10, 2021

Ridicule irrespectueux honte vous — the real goat (@Abdoulayediop93) May 11, 2021

Choquant. — Sophie Bounoure (@SophieBounoure) May 10, 2021

BRAVO CHARLIE <3>3>

On a du Charlie. On ne peut pas rejeter un comportement qui nous dérange à un instant T, alors qu'un autre nous fait rire sur des sujets qui nous touchent moins.

Toute la complexité de la caricature de presse.

On peut dire que l'on aime ou que l'on aime pas. — Marco Du Haillan (@Marco33185) May 11, 2021

L'humour très très noir c'est vrai mais ce dessin a le mérite de dire que malgré sa maladie ce type est resté un salaud jusqu'à la fin — Manou (@Manoubel) May 10, 2021

Michel Fourniret purgeait déjà deux peines de prison à perpétuité pour le meurtre de huit personnes mais ne sera donc jamais jugé pour avoir séquestré, violé et tué Estelle Mouzin.