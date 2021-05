Coronavirus: ce qu’il faut savoir, en Belgique et dans le monde, ce mardi

X articles recommandés par la rédaction

Le bilan du jour: moins de 3.000 contaminations par jour en moyenne, mais plus de 2.200 hospitalisés au total

Par rapport au bilan d’hier, le nombre d’hospitalisations est repassé au-dessus de la barre de 2.200.

Après les débordements de samedi, les cafetiers arlonais craignent le week-end: «Un carnage», «à bout de nerfs»

«Horrible»: l’adjectif des trois cafetiers pour qualifier les excès de samedi. Pas une bonne pub pour les troquets de la place Hollenfeltz, d’Arlon.

Covid puis embolie: les déboires d’un jeune footballeur

Antoine Adam (25 ans) a contracté le Covid début avril et s’est fait vacciner le 1er mai. Cinq jours plus tard, on lui diagnostiquait une embolie pulmonaire.

Comment corriger les épreuves du CEB en temps de Covid? Deux scénarios sont à l’étude

Pas question de regrouper les enseignants pour corriger les épreuves du CEB, disent les syndicats. Deux autres scénarios sont sur la table de la ministre PS de l’Éducation, Caroline Désir.

INTERVIEW | Orphelin de la scène, l’humoriste PE s’est réinventé sur la toile: «En plus de nous empêcher de bosser, ils nous piquent notre job»

Au sein d’un secteur de la culture en souffrance, les humoristes adeptes du stand up n’ont pas vraiment eu voix au chapitre durant la crise. Parmi ceux-ci, il en est tout de même un qui, contraint par la force des choses de s’adapter, a en quelque sorte réussi son confinement: Pierre-Emmanuel, alias PE, lequel fait désormais le buzz à chaque réunion du Comité de concertation. Rencontre.

