Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi

Cet architecte bruxellois qui change le visage de Namur, le centre d’accueil de Rendeux confiné, s’offrir une tournée de cinéma itinérant dans un cadre enchanteur... voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 11 mai.

1. INTERVIEW | Abattoirs de Bomel, siège de Belfius, caserne du Génie… le coup de crayon d’un Bruxellois qui change Namur

Emmanuel Bouffioux, architecte inconnu à Namur autrefois a désormais son nom associé à des projets qui feront date.

2. Cinécyclo: une tournée de ciné itinérant

Une tournée de cinéma itinérant, ça vous dit? Du 20 au 24 mai prochain, le GAL Pays de Herve propose des séances de cinéma, pas comme les autres, à la rencontre des initiatives citoyennes du Pays de Herve. Celle-ci est organisée par l’ASBL Cinécyclo, pour la première fois en Belgique. Et comme son nom l’indique, il est bien question de vélo!

3. Théodore (8 ans) rêve de cultiver et de partager

Le rêve de Théodore: pouvoir cultiver ses fruits et légumes. Avis aux amateurs, il cherche quelqu’un pour l’accompagner.

4. Onze personnes positives au Covid: le centre d’accueil de Rendeux confiné

Nous vous l’annoncions la semaine dernière: le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Rendeux, Couleurs du Monde, avait dû mettre en quarantaine une dizaine de personnes testées positives au Covid-19.

Par mesure de précaution, la Croix-Rouge a annoncé aujourd’hui un confinement préventif de tout le centre. «À ce stade, 11 personnes ont été confirmées positives, pour la plupart des Mena, mineurs étrangers non accompagnés.

5. INFOGRAPHIES | Coronavirus: la semaine la plus «calme» depuis deux mois en Brabant wallon

Les jours se suivent et se ressemblent en Brabant wallon. La moyenne quotidienne des nouveaux cas observés sur sept jours reste, ce mardi, sous la barre des 100 pour le septième jour consécutif.

6. PORTRAIT | Michel Fourniret: un prédateur froid et égocentrique

Michel Fourniret avait 79 ans. Ce Français est décédé à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris. Tueur en série, il avait été condamné deux fois à perpétuité pour une dizaine de meurtres . Il était toujours inculpé dans d’autres dossiers de meurtres et de disparition. C’est à Dinant, qu’on a mis un terme à son parcours macabre après une tentative ratée d’enlèvement, en 2003. Michel Fourniret: un homme froid et indifférent qui avait une très haute estime de lui.

7. Au Tour d’Italie, Intermarché-Wanty Gobert ouvre son compteur de victoires cette saison: «La fête ne sera pas grande mais belle»

Taco van der Hoorn a permis à la formation de Jean-François Bourlart d’ouvrir son compteur cette saison. Et de quelle manière!

8. Ernest et Célestine, 40 ans d’amitié

Un ours musicien et une souris amoureuse du dessin… Ernest et Célestine, une amitié de 40 ans toujours bien vivante.

9. Vent de fraîcheur à l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège

L’Orchestre a dévoilé sa prochaine saison, qui mettra notamment à l’honneur César Franck. Tout juste après la nomination de deux nouvelles cheffes assistantes.

10. Ce mardi à la télé... Que reste-t-il de Mitterrand?

Ses adversaires et opposants avaient prédit, avec l’arrivée de la gauche de François Mitterrand au pouvoir, un défilé de chars soviétiques sur les Champs Élysées. Le 10 mai 1981, quand l’oracle de sa victoire s’est exaucé, on n’a pourtant pas vu l’ombre d’un cosaque sur la «plus belle avenue du monde».

