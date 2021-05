Andres Iniesta prolonge son contrat avec Vissel Kobe pour bien fêter son 37e anniversaire

Iniesta, qui fête ses 37 ans mardi, évolue au Japon depuis 2018 et son départ du FC Barcelone, où il avait passé toute sa carrière jusque-là. AFP

Football: Andres Iniesta, 37 ans aujourd’hui, est manifestement à l’aise au Vissel Kobe, où il a prolongé son contrat.

Andres Iniesta a prolongé son contrat avec Vissel Kobe. L’Espagnol est désormais lié au club japonais jusqu’en 2023. Le club, où évolue également Thomas Vermaelen, l’a annoncé mardi.

Iniesta, qui fête ses 37 ans mardi, évolue au Japon depuis 2018 et son départ du FC Barcelone, où il avait passé toute sa carrière jusque-là. Le milieu de terrain possède un palmarès impressionnant, qui comprend notamment neuf championnats d’Espagne et quatre Ligue des Champions avec Barcelone ainsi que la Coupe du monde 2010, dont il était l’unique buteur en finale, et deux Euro.

Avec Vissel Kobe, il a remporté la Coupe de l’Empereur en 2019 et la Supercoupe du Japon en 2010. Il compte 77 présences et 16 buts sous le maillot de Kobe.