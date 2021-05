DIRECT| Sciensano analyse les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique

L’Institut scientifique de Santé publique Sciensano analyse les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique avec une certaine satisfaction.

Alors qu’un nouveau comité de concertation se déroule en ce moment, Sciensano analyse les dernières tendances de l’épidémie.

«Alors bonne nouvelle, les chiffres et en particulier les hospitalisations continuent à diminuer favorablement» c’est avec ces mots qu’Yves Van Laethem. «Mais petit bémol, les contaminations n’évoluent pas beaucoup avec une légère diminution de 4% sur base hebdomadaire . Au cours des 7 derniers jours, les nouvelles contaminations sont restées stables sur un plateau de 3000 contaminations par jour. Et ces chiffres devraient rester au même niveau au cours des prochains jours.»

On constate une diminution partout sauf chez les enfants et chez les personnes dans la quarantaine.

51 199 tests ont été réalisés par jour. Ce qui représente une augmentation de 8%.

«Mais le pourcentage de tests positif a diminué, nous venons de 10% et nous sommes maintenant à 6.5% mais l’idéal serait de tendre vers les 4% pour la zone verte.» indique Yves Van Laethem.

Ces diminutions de contaminations se retrouvent presque dans toutes les provinces sauf dans la province d’Anvers (+3%) et de Liège (+ 8%).

Le taux d’incidence est le plus important en province de Namur, Limbourg et du Hainaut.

Les chiffres

Contaminations. 2936 nouveaux cas par jour la semaine dernière. Une diminution de 4%.

Hospitalisations. Entre le 4 et le 11 mai, il y a eu en moyenne 160 admissions à l’hôpital par jour soit une baisse de 17% par rapport à la période de référence précédente. Il y a encore 711 personnes traitées en soins intensifs pour cause de covid-19, parmi les 2.255 patients hospitalisés. «Ces hospitalisations ont disparu pour les personnes de plus de 80 ans. Par contre les personnes dans la quarantaine et la cinquantaine forment 34% des nouvelles admissions. On espère pour la fin mai atteindre un chiffre de 500 lits de soins intensifs et vous savez que ce chiffre a une signification particulière par rapport aux mesures de déconfinement.»

Décès. On déplore 35 décès par jour en moyenne des suites du virus (-9,2%), portant le bilan à 24.583 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Dans la tranche 45-65 ans, on constate une petite augmentation de la mortalité. «Il n’y a pas encore d’impact de la vaccination pour cette tranche d’âge»

La vaccination

La fin de la vaccination des plus de 65 ans est presque terminée a fait savoir Sabine Stordeur. «La volonté de se faire vacciner était et reste très élevée. 90% des citoyens âgés en Flandre ont reçu leur première dose avec un pic de 97% chez les 75-84 ans. En Wallonie ce taux varie entre 78% et 85%.En communauté germanophone, plus e 80% des plus de 65 ans ont reçu un premier vaccin. A Bruxelles, ils sont 74%.»

Actuellement 1 million et demi de personnes avec comorbidités sont invitées à se faire vacciner et plus de 35% de ces personnes ont déjà reçu leur première injection. Les femmes enceintes sont aussi prioritaires à la vaccination. Plus de 10 000 futures mères sont invitées à se faire vacciner.

Plus de 67 000 personnes ont réussi à se faire vacciner grâce au système Qvax.

Cette semaine 548 000 vaccins seront livrés.