Wallonie: le délégué général Covid-19 démissionne avec le sentiment du devoir accompli

Le délégué général Covid-19 en Wallonie démissionne.

La démission est tombée ce lundi soir. «Je remets mon mandat», indique Yvon Englert, le délégué général Covid-19 pour la Wallonie, dans L’Echo.

«Je peux dire: mission accomplie. Ce pour quoi on m’a demandé de me lancer dans cette aventure est mené à bon port, je pense que je peux quitter mon poste avec le sentiment du devoir accompli».

«Je ne cherchais pas ici un emploi sur le long terme, j’étais là pour aider à lutter contre une pandémie. Et là, je pense que c’est le bon moment pour passer la main», poursuit M. Englert

Il liste les réalisations au cours des mois passés: «La structure de vaccination est en place, les centres tournent et nous avons préparé la montée en puissance de juin, où nous devrons atteindre les 400.000 injections par semaine».

Il note aussi que «la semaine dernière, pour la première fois en Wallonie, nous avons effectué plus de 200.000 vaccinations hebdomadaires. En première dose, nous avons dépassé la moitié de l’objectif des 70% de la population majeure, et nous avons atteint le seuil de 80% de vaccinés parmi les plus de 65 ans, nécessaire au relâchement du 8 mai, dans les temps».

«L’idée, à présent, est de laisser la place à une gestion à plus long terme. Il faut songer à intégrer cette structure de crise dans le long terme, parce que ce virus constitue un risque avec lequel nous allons devoir vivre un certain temps», observe-t-il.

La transition à présent doit être pensée «en articulation avec l’administration wallonne, en s’insérant dans une politique de santé publique. Et pour cela, il faut sortir de la vision de crise».