Mouscron: l'architecture du centre-ville expliquée en un livret gratuit

C’est l’un des livrets qui remporte le plus de succès à la Maison du tourisme, auprès des Hurlus et des non-Hurlus.

Il faut l’admettre: la pandémie a mené à des initiatives positives par la nécessité de repenser son quotidien. C’est le cas de la Maison du tourisme qui, d’un heureux constat, a édité un livret captivant d’une cinquantaine de pages. Il est riche d’explications à propos de l’architecture du cœur de l’entité.

Ces détails auxquels on ne fait parfois plus attention

À la découverte de l’architecture du centre-ville de Mouscron contient des informations pour les touristes d’un jour mais aussi pour les Mouscronnois qui pourraient bien être surpris de joyaux insoupçonnés dans leur propre ville!

«Durant le confinement, on a mis un bâtiment du centre-ville à l’honneur, tous les vendredis, via une publication sur Facebook. On a vu que cela a pris très vite, les gens étaient intéressés, commentaient avec leurs souvenirs… Il est très vite apparu que le public souhaitait retrouver une compilation de l’ensemble des explications. C’est ainsi qu’est né récemment ce livret qui s’adresse aussi aux Mouscronnois qui ont parfois tellement l’habitude de voir des bâtiments qu’ils n’en remarquent plus certains détails comme de belles faïences en levant simplement les yeux», détaille Pauline Vanderbeke, responsable de la Maison du tourisme.

Un parcours sur carte

De l’artiste qui se cache derrière les œuvres en marbre blanc de la place Kasiers à un historique de l’ancienne piscine en passant par l’architecture de style Art déco dans la Petite rue, l’hôtel de ville, les Hurlus, le nouveau musée de folklore, les richesses de la rue de Tournai ou encore le cercle ouvrier rénové: un recueil aussi complet dans un format aussi petit est une belle prouesse reflétant un réel travail de fond.

Pour ne pas s’éparpiller, la double page du milieu propose un parcours sur carte à suivre aisément. «On ne voulait pas que le public, surtout les gens qui ne connaissent pas Mouscron, ait des descriptions mais qu’une recherche sur carte pour s’y retrouver lui soit imposée.

Des profs de gym sont notamment venus nous le demander pour une balade sportive dans le centre-ville, à défaut de pouvoir s’entraîner dans une salle…»

Il va être décliné

Depuis sa mise à disposition voici quelques semaines à peine, ce recueil communal gratuit suscite l’enthousiasme. «Ça permet d’échanger sur le passé de Mouscron. On se rend compte que les gens s’intéressent de plus en plus à l’histoire des bâtiments. Face à ce succès, on va le décliner pour Luingne, Herseaux, Dottignies après l’été car, pour le moment, nous travaillons sur les balades guidées à vélo et en campagne», conclut Mme Vanderbeke.

Disponible gratuitement à la Maison du tourisme – place Gérars Kasiers.