VIDÉO | Les grandes manœuvres ont débuté sur la RN 507 à Hollain

La RN 507 est interdite à la circulation depuis ce lundi à hauteur de Hollain pour cause de réfection complète. Des travaux qui impactent fortement la circulation dense depuis, et vers, la France toute proche.

Comme nous l’annoncions précédemment, la RN 507 connaît actuellement un important chantier de réfection de voirie qui devrait se poursuivre jusqu’au 21 mai prochain. Les travaux, réalisés par la société Eurovia, s’étendent du rond-point de Bruyelle jusqu’à la sortie de Hollain, en direction de Bléharies. Cet important axe de circulation allant vers (et venant de) la frontière française toute proche est dès lors totalement fermé à la circulation, des déviations sont mises en place via le village de Laplaigne. Lequel n’a jamais connu une telle affluence sur ses routes que depuis ce lundi.

Première opération en cours: le rabotage de la chaussée qui devrait être terminé ce mardi en fin d’après-midi. Il faudra ensuite couler la nouvelle dalle de béton et laisser celle-ci sécher durant sept jours avant d’entamer la dernière phase d’asphaltage. Des opérations qui, si le ciel ne nous tombe pas sur la tête, devraient être terminées pour le vendredi 21 mai.

Précision importante: les commerces impactés restent accessibles pendant la durée des travaux mais, à pied, et depuis les voies latérales. Prudence si vous circulez dans le coin. Et levez le pied en traversant Laplaigne, d (autant que les voiries ne sont pas toutes adaptées à un tel trafic. Plusieurs chats et lapins ont déjà payé de leur vie l’affluence inhabituelle de véhicule dans ce village d’habitude si paisible…