Un agresseur tire avec un pistolet à billes

Samedi, une personne a été violemment agressée sur la chaussée d’Audenarde, à Tournai, entre 23 et 23 h 30. Un pistolet à billes a été utilisé par l’un des agresseurs.

Peu de temps avant, la victime était passée devant un groupe de cinq ou six individus. Deux d’entre eux l’ont suivie directement et l’ont appelée. Dans un premier temps, celle-ci n’a pas réagi pour finalement demander ce qu’ils voulaient. L’un des individus a demandé une cigarette et la victime a signalé ne pas en posséder. L’individu a insisté et a ensuite demandé si elle avait des objets de valeur tout en sortant une arme de poing (probablement un pistolet à billes) de la poche ventrale de son sweat. Prise de panique, la victime a pris la fuite en courant. Les individus l’ont suivie sur quelques mètres et cette dernière a entendu un claquement de bille sur un véhicule. Les auteurs sont alors partis dans une direction inconnue et sont toujours en fuite.