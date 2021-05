Michel Fourniret: un prédateur froid et égocentrique

Michel Fourniret avait 79 ans. Ce Français est décédé hier, à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris. Tueur en série, il avait été condamné deux fois à perpétuité pour une dizaine de meurtres dont celui d’Élisabeth Brichet, une Namuroise de 12 ans dont on a retrouvé le corps 15 ans après son enlèvement. Il était toujours inculpé dans d’autres dossiers de meurtres et de disparition. C’est à Dinant, qu’on a mis un terme à son parcours macabre après une tentative ratée d’enlèvement, en 2003. Michel Fourniret: un homme froid et indifférent qui avait une très haute estime de lui.