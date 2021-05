Label «covid safe», chèques-cadeau, influenceurs et réunions hybrides pour relancer le tourisme à Bruxelles

Bruxelles veut se maintenir comme capitale européenne des salons et congrès. visit.brussels va donc travailler à positionner la ville comme «hub européen des réunions hybrides». Pour faire revenir le touriste, des chèques cadeaux vont être offerts. Un label «covid safe» est sur les rails.

La Région bruxelloise tentera d’attirer prioritairement au cours des prochains mois des touristes belges et provenant de régions voisines. Pour y arriver, 100.000 chèques-cadeau d’une valeur de 40 euros à utiliser chez une série de partenaires touristiques et de musées seront distribués, a annoncé visit.brussels, présentant lundi son plan de relance 2021 approuvé par le gouvernement bruxellois.

Ce plan est le fruit d’une consultation intensive de 200 partenaires des secteurs touristique, événementiel et culturel. Il sera mis en œuvre en suivant 6 lignes de force stratégiques. Une grande campagne de communication l’accompagnera dans les mois à venir.

Hub européen des réunions hybrides

«Grâce aux efforts des citoyens et à la campagne de vaccination, de prochaines étapes plus réjouissantes sont désormais envisageables pour les secteurs liés au tourisme. Parmi celles-ci, la relance, avec l’été qui approche, est importante. Visit. brussels, en bonne collaboration avec plus de 200 partenaires, présente un plan à plusieurs facettes qui permettra non seulement de rendre Bruxelles plus attractive et divertissante pour les Bruxelloises et Bruxellois et pour tous ses visiteurs mais aussi de soutenir les secteurs de l’Horeca, de la culture et de l’événementiel, qui en ont tant besoin» a commenté le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, en charge du Tourisme.

Plusieurs campagnes de communication seront lancées pour positionner Bruxelles comme hub européen des réunions hybrides, afin de relancer la destination et de faire revenir les visiteurs à Bruxelles, et enfin pour informer sur le Brussels Health Safety Label et promouvoir les partenaires labellisés. Une nouvelle campagne sera également organisée avec des influenceurs belges et étrangers pour promouvoir des lieux et des événements culturels à Bruxelles.

Des espaces publicitaires seront aussi mis à disposition des partenaires via un appel à projet. Au total, ces actions de communication seront assorties d’un budget de près de 1,75 million d’euros.

Open air et cadeaux

Pour optimiser l’expérience des populations locales et des visiteurs, des événements open air dans l’espace public durant l’été, la gastronomie bruxelloise, et l’art et la culture dans l’espace public seront promus. La mesure phare de cet axe sera la mise en place de 100 000 «chèques-cadeau» d’une valeur de 40 euros à destination des touristes internationaux et belges. Les visiteurs pourront télécharger ces chèques afin de les utiliser chez une série de partenaires touristiques et culturels comme les attractions touristiques, les musées, les hébergements officiellement reconnus, les associations de visites guidées ou encore les événements qui se déroulent sur le territoire de la Région-capitale. Ce coup de pouce pèsera quelque 4 millions d’euros.

Deux fonds seront lancés pour soutenir la relance du secteur: un fonds de soutien financier pour le développement d’une «offre touristique durable et inclusive» ainsi qu’un fonds de soutien à l’investissement dans les solutions numériques pour un total d’un million d’euros.

Le plan vise aussi à encourager la transformation numérique accélérée du secteur et l’évolution vers une destination durable exemplaire.

Enfin, un dernier axe stratégique aura pour vocation d’aider tous les partenaires à actualiser leurs connaissances et leurs compétences. Pour ce faire, visit.brussels mettra en place des formations et partagera un maximum d’informations pertinentes avec ses partenaires.