9 tonnes de déchets compostés sur place dans une école de Saint-Ghislain

Un projet rapidement mis en œuvre par les jeunes

Le projet de compostage des déchets organiques du LPETH a vu le jour grâce à l’engagement de trois élèves de l’établissement, Ness, Jean-Marie et Amélie, interpelé par la production de déchets organiques dans leur école.

«On a d’abord pensé à un compost à main, mais avec 9 tonnes de déchets par an, on s’est dit que ça allait être trop juste. On a donc cherché une autre solution et on a trouvé cette firme française qui crée des composteurs», explique Ness Decamps, élève en 6e année de boulangerie-pâtisserie.

Le projet a été soumis à l’Assemblée des Jeunes, un organe créé en 2019 et qui regroupe des élèves de l’enseignement provincial. Dotée d’un budget de 100 000€ par an, cette assemblée propose et choisit des projets visant à améliorer les infrastructures scolaires.

«Ce sont les jeunes qui initient les projets de A à Z, précise Pascal Lafosse, député provincial en charge de l’enseignement. On n’intervient pas dans le choix, on vient pour les aider sur le plan logistique et juridique à faire aboutir le dossier.»

Malgré son cout (39 500€), le projet du lycée professionnel saint-ghislainois fait l’unanimité auprès des jeunes.

Moins de deux ans plus tard, il est devenu réalité. «Ils avancent très vite, plus vite que nous», sourit un poil jaloux Pascal Lafosse…