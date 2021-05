Frédéric Dauphin quitte sa fonction de chef de corps de la police de Bruxelles-Nord

Le chef de corps de la police de Bruxelles-Nord Frédéric Dauphin ne terminera pas son mandat. Il prend fonction à l’inspection générale de la police fédérale

Le chef de corps de la police de Bruxelles-Nord, Frédéric Dauphin, a informé lundi le collège de la zone de police de son départ avant la fin de son deuxième mandat, pour une fonction à l’inspection générale de la police fédérale, a annoncé lundi le cabinet de Cécile Jodogne, bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek et présidente du collège de police. Aucune date officielle n’a encore été fixée, mais son départ devrait être effectif dans les prochains mois.

Le commissaire divisionnaire Frédéric Dauphin avait formellement pris ses fonctions le 5 novembre 2015 à la tête de la zone de police de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode). Le mandat a été renouvelé pour une période de 5 ans à la suite d’un avis positif rendu fin juin 2020 par le conseil de police de la zone.

«Il a compris, dès son entrée en fonction en 2015, qu’un travail de fond était nécessaire pour développer, au sein de ses équipes, une politique d’ouverture vers la diversité et le respect des droits universels humains», a salué Cécile Jodogne. «Il a su mettre en œuvre la volonté du collège d’offrir à nos citoyens, une police respectueuse et professionnelle.»

Exemplaire

Elle a aussi fait valoir l’amélioration sous son mandat des résultats de la zone en matière de lutte contre la criminalité, ses actions renforcées en sécurité routière et le développement de relations avec des acteurs de la société civile comme les associations, les commerçants ou les comités de quartier. Elle souligne encore la mise en place de formations en matière de diversité, de collaborations avec les ASBL Rainbow House et Genres pluriels, ainsi qu’avec l’institution publique pour l’égalité des chances Unia et de visites de lieux de mémoire comme le camp de concentration d’Auschwitz.

«Frédéric Dauphin quitte la zone de police pour une fonction extrêmement importante», a relevé Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode. «Il a terminé premier de la sélection pour le poste de coordinateur audit au sein de l’inspection générale». Le bourgmestre faisant fonction d’Evere, Ridouane Chahid, a ajouté que «cette fonction devrait permettre à M. Dauphin de poursuivre son travail entamé dans la zone pour faire de notre police une police exemplaire».

Le remplacement de Frédéric Dauphin à la tête de la police de Bruxelles-Nord sera organisé dans les prochaines semaines.