Ce mardi sera-t-il le Codeco des bonnes nouvelles?

Ce mardi à 9 h, le Codeco va aborder le large déconfinement qui va s’étaler jusqu’en août. Avec des signaux encourageants du côté de la vaccination et des hospitalisations.

«L’ordre du jour du Codeco est long comme un jour sans fin», sourit-on dans l’entourage du Premier. Ce mardi à 9 h, le Codeco – qu’on aurait envie de baptiser «Codeco des bonnes nouvelles» – devrait permettre de balayer un déconfinement assez large de juin à août. Culture, événements, sport, Horeca figureront au menu de la réunion. Côté flamand, les De Croo, Vandenbroucke et Jambon s’étaient déjà exprimés ce dimanche sur leurs intentions d’ouvrir largement les portes du déconfinement. C’est un signe pour la culture, notamment. Car côté francophone, on rappelle que ce sont les Flamands qui avaient bloqué les discussions sur le déconfinement de la Culture lors du dernier Codeco. Côté francophone, on rappelle que, si on évoque la possibilité d’organiser les incontournables de l’été (en Flandre comme Tommorrow land ou le Pukkelpop, «c’est aussi une déclaration encourageante pour les plus petits événements.»

Ce qui va changer dans le Codeco, c’est la philosophie de la réflexion. La première vague a été gérée avec un confinement complet, la deuxième par une fermeture des secteurs à risque. Pour cette sortie de troisième vague, on veut mettre en place des protocoles avec une vision transversale.

Juin, un mois charnière

Le mois de juin est clairement une étape charnière mais on ne va pas rouvrir toutes les vannes sans y ajouter des conditions. Les variables d’ajustements sont la vaccination et le nombre d’hospitalisations en soins intensifs.

Pour la vaccination, le premier cap a été dépassé: celui de vacciner plus de 80% des plus de 65 ans. Le second cap, c’est que 80% des Belges qui présentent des comorbidités soient aussi vaccinés. Avant ce week-end, on avait atteint les 35%.

Mais on sait aussi que la vaccination va s’accélérer avec 6 à 8 millions de doses qui doivent être livrées dans les prochaines semaines. Ces doses seront essentiellement des vaccins Pfizer qui présentent un double avantage: la société pharmaceutique est particulièrement fiable dans ses livraisons et elle recueille plus d’adhésion de la population. Une fois ces différents caps dépassés, « on sera dans une gestion de crise différente.»

La question qui suit, c’est de déterminer le «quand». Les ministres disposent de modèles qui permettent d’avancer une date. C’est une information que l’on attendra de ce Codeco du 11 mai.

Horeca en intérieur, événementiel en intérieur et en extérieur, quelles seront les jauges appliquées: cette fois, on attend du Codeco qu’il offre des perspectives de déconfinement pour l’ensemble de l’été.