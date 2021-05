Dans le chantier du tunnel de 350m de long de la station Albert: «D’ici, on pourrait prolonger le métro vers Uccle»

1 Le terminus du tram 51

Le tram 51, dévié pour l’instant entre Globe et Albert, viendra ultérieurement se loger sous l’avenue Jupiter après son parcours via chaussée d’Alsemberg et Altitude 100. Il y aura son terminus en provenance du sud et d’Uccle. «C’est ici que se tiennent les travaux de génie civil les plus importants», assure Nicolas Léonard, chef de projet à la STIB, sous les tonnes de béton en pleine transformation. En plus de couler une dalle séparant les niveaux tram et métro (lire ci-dessous), il s’agit en effet de «remonter et déplacer les égouts» pour permettre le passage du tram.

Le terminus du tram 51 de la STIB sera le premier en service à Albert. ÉdA – Julien RENSONNET

Retour en surface. Au-delà des nouveaux tuyaux d’égouts de Vivaqua, on retrouve les ouvriers dans leurs «balançoires». Nicolas Léonard: «La largeur actuelle du tunnel ne permet pas d’y installer un quai. Nous devons donc décaler les parois». Pour ce faire, il faudra démolir l’ancien mur. Mais on construit d’abord le nouveau. «On utilise la technique de la “fouille blindée”. C’est une technique assez légère qui s’apparente à celle utilisée dans les mines: on coule d’abord le béton du mur extérieur puis on terrasse entre les deux parois. Ensuite, on démolit le mur existant».

Pour épouser l’étroitesse du tunnel, c’est un quai central qui y accueillera les voyageurs. Ce terminus du tram 51, 60m de long, sera le premier pan du nouveau pôle multimodal à être mise en service. Date prévue: début 2023.