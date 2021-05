5 cas du variant indien détectés à Bruxelles: «les porteurs ne sont pas vaccinés»

Le variant indien inquiète les autorités sanitaires bruxelloises qui tentent de le contenir au mieux, «comme on l’a fait avec les variants sud-africain et brésilien». AFP

5 cas du variant indien ont été détectés à Bruxelles. Les porteurs ont moins de 50 ans et aucun n’est vacciné. Si les courbes épidémiologiques descendent toujours dans la capitale, on s’attend à y voir des conséquences de la réouverture des terrasses et des «grands rassemblements» consécutifs.

5 cas du variant indiens ont jusqu’ici été détectés à Bruxelles. C’est ce que communique Inge Neven, responsable du service d’inspection de l’hygiène à la Cocom. «Parmi eux, 3 sont liés à des voyages». Les porteurs ont tous moins de 50 ans.

On savait déjà qu’un cas du variant indien avait été découvert à Saint-Josse. Désormais, «on a la preuve qu’il y a sans doute des cas de ce variant indien qui circulent à Bruxelles», estime Inge Neven. La détection de ce variant se fait lors de «sondages» dans un «pourcentage de tests» réalisés à Bruxelles. C’est à ce moment que le séquençage particulier des variants peut être détecté.

«Plus agressif»

Lorsque la preuve d’une contamination au variant indien est établie, «le porteur est isolé» et le «backout tracing» est lancé. «Il s’agit de rechercher la source de contamination pour voir si on peut tracer des liens et si on ne doit pas chercher à tester d’autres personnes», décrit Inge Neven.

Le variant indien est décrit comme «plus agressif». «Nous cherchons à le contenir le plus possible, comme on le fait avec les variants sud-africain brésilien, dont la circulation reste assez faible à Bruxelles», explique la responsable de la Cocom.

Inge Neven rassure: «les 5 personnes contaminées au variant indien à Bruxelles ne sont pas encore vaccinées». La remarque a son importance: un cas détecté dans une maison de repos à Anvers inquiétait puisque son porteur avait déjà reçu les deux doses. «Cela nous permet de penser que la situation en maison de repos reste stable».