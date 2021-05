Plusieurs automobilistes alcoolisés verbalisés à La Hulpe, Lasne et Rixensart

Plusieurs automobilistes conduisant sous l’influence de l’alcool ont été verbalisés, samedi soir, lors d’un contrôle d’envergure mené à La Hulpe, Lasne et Rixensart, a-t-on appris lundi auprès de la zone de police de la Mazerine, dans le Brabant wallon.

Quelque 212 personnes, 1.365 plaques d’immatriculation et 185 véhicules ont été contrôlés lors de l’opération, qui s’est tenue de 16h00 à minuit. Seize automobilistes ont été verbalisés pour des infractions de roulage, dont six pour conduite sous influence de l’alcool et cinq sous influence de stupéfiants. Trois procès-verbaux ont par ailleurs été dressés pour détention d’arme prohibée, un pour outrage et un pour séjour illégal.

«La date d’ouverture des terrasses coïncidant avec cette opération, la tendance a inévitablement basculé vers le roulage en fin de soirée, au vu de nombreuses personnes circulant manifestement sous influence de l’alcool», a expliqué une porte-parole de la police de la zone de la Mazerine.

L’opération avait initialement lieu dans le cadre des actions prioritaires de lutte contre les vols dans les habitations. Le dispositif policier a été mis en place dans les quartiers de Plancenoit (Lasne), du plateau Castaigne (La Hulpe) et de Rixensart Sud-Est. Il a été renforcé par le corps d’intervention de la police fédérale, un appui aérien héliporté de la police fédérale, un maître-chien de la zone voisine de Waterloo, ainsi que trois patrouilles en véhicules banalisés, dont un de la zone de police de Wavre.