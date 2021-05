Le Covid n’a pas freiné les envies d’étudier à l’étranger, la crise comme révélatrice de la pénurie d’infirmiers, l’impact du coronavirus sur les Zèbres: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 10 mai.

1. Le Covid n’a pas coupé leur envie d’étudier ailleurs

Partir étudier à l’étranger est plus compliqué à cause du Covid. Pas de quoi cependant freiner les ados à qui le confinement pourrait bien avoir donné des ailes: «Il faudrait un peu plus de recul pour analyser les chiffres mais il est vrai que l’on a reçu un peu plus de demandes pour les projets de seconde rhéto ou dans le cadre du programme Expedis que l’an dernier.»

2. «Cette crise aura servi à quelque chose pour les soignants»

Le milieu des soins de santé est en grande difficulté depuis le début de la crise du Covid. En première ligne, le personnel hospitalier et les soins intensifs, mais au-delà, c’est tout le personnel hospitalier qui a dû s’adapter et prester des heures sans discontinuer. Joanne Poels, 37 ans, est infirmière chargée de l’accueil des étudiants infirmiers et de la formation interne, au Chirec de Braine-l’Alleud. Témoignage.

3. Namur: un enthousiasme (trop) débordant aux terrasses

Il faisait bon flâner à Namur pour la réouverture de l’horeca dans cette ambiance presque «comme avant». Au point que la police a dû rappeler les règles... «On retrouve le sentiment de la première fois. Comme on en a été privé pendant longtemps, boire un verre en terrasse a une saveur particulière.»

4. Des riverains s’élèvent contre des projets de parcs éoliens

Les projets de parcs éoliens à Bande et Grune font grincer des dents. Dénaturalisation du paysage et risques pour la santé sont notamment évoqués: «Ces projets ne s’intégreraient pas du tout dans nos paysages pittoresques, et dénatureraient nos milieux de vie en les industrialisant.»

5. PHOTOS | Cathédrale de Tournai: 850 ans et deux évêques réinhumés

850 ans jour pour jour après la dédicace de la cathédrale, on a fait mémoire, ce dimanche, de l’événement en y ajoutant une double réinhumation.

6. Premier bilan positif à Spa après le concert test du groupe Ykons

Vendredi soir, au petit théâtre de Spa, on se serait cru dans un autre monde. Celui d’avant, quand les applaudissements du public résonnaient entre les notes d’une guitare, derrière la voix d’un chanteur. Sur scène, Renaud Godart, le chanteur du groupe liégeois Ykons, n’a pas caché son émotion.

7. Comme un poisson dans LO, qui sort un premier EP

«LO», de son vrai nom Loïc Bailly vient de remporter le premier prix du concours «Du F dans le texte» où ses compositions et textes ont fait l’unanimité. Un concours qui lui permettra entre autres de figurer à l’affiche de plusieurs festivals en 2022 (BSF, Francofolies de Spa, Lasemo…).

8. Reportage en immersion à bord d’une voiture aux Legend Boucles

Pour cette balade des Legend Boucles, l’Avenir était au volant d’un des 450 véhicules. Une expérience plutôt agréable.

9. Les dommages collatéraux du Covid à Charleroi

Frédéric Borlée, médecin du Sporting, offre son analyse suite à la pandémie: frein dans l’évolution sportive mais aussi dans la vie de chaque individu: «Il y a des données qui montrent que la récupération, en fonction de la façon dont les joueurs ont été touchés, a été plus longue et difficile.»

10. Le regard d’Olivier Doll: «Le plus dur commence pour Seraing»

Notre consultant estime que la montée de Seraing est méritée, mais que la construction de l’équipe pour jouer en D1A s’annonce comme un chantier périlleux.

