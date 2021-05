Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu Covid ce lundi 10 mai 2021.

Les articles sélectionnés par la rédaction Un peu moins d’un tiers de patients en soins intensifs sur les 2.175 hospitalisés D’après les derniers chiffres de l’Institut de santé publique, le nombre d’admissions à l’hôpital et de contaminations dues au coronavirus baisse encore, ce lundi. + LIRE ICI VIDÉO | Assouplir la bulle: Jeholet encourage à «revoir le système» Interrogé ce lundi dans la Matinale sur Bel-RTL, le Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet a plaidé à son tour pour un assouplissement de la bulle. Il estime en outre que l’instauration d’un «certificat vert» européen devrait mettre fin au principe de quarantaine lors des retours de l’étranger. + LIRE ICI 1.500 doses d’AstraZeneca cherchent preneurs: «Une mauvaise presse injustifiée» Namur Expo fait savoir que 1 500 doses de vaccin AstraZeneca cherchent preneurs, la liste des réservistes étant épuisée. + LIRE ICI 5 cas du variant indien à Bruxelles: «Les porteurs ne sont pas vaccinés» 5 cas du variant indien ont été détectés à Bruxelles. Les porteurs ont moins de 50 ans et aucun n’est vacciné. Si les courbes épidémiologiques descendent toujours dans la capitale, on s’attend à y voir des conséquences de la réouverture des terrasses et des «grands rassemblements» consécutifs. + LIRE ICI

1. Belgique

Le secteur forain met en demeure la ministre de l’Intérieur pour rouvrir le 1er juin

Le secteur forain, mis à l’arrêt depuis six mois à cause de la pandémie de coronavirus, a décidé de passer à l’action. Il annonce ce lundi avoir fait appel à deux avocates pour mettre en demeure la ministre de l’Intérieur de prévoir une réouverture des foires le 1er juin au plus tard.

La crise sanitaire a affaibli l’attachement des employés à leur entreprise

Après plus d’un an de crise sanitaire, près d’un employé sur quatre dit ne pas être en bonne santé mentale, ressort-il ce lundi d’une enquête menée par l’Antwerp Management School et l’Université de Gand auprès de 4.660 employés.

Coronavirus: 124.000 «années de vie» ont été perdues en 2020

La surmortalité en 2020 en Belgique est estimée à 16.000 décès, ce qui représente 124.000 «années de vie» perdue vu l’espérance de vie estimée, soit 7,7 ans en moyenne par personne, selon les calculs du Bureau fédéral du Plan (BFP).

Le Covid n’a pas coupé leur envie d’étudier ailleurs

Partir étudier à l’étranger est plus compliqué à cause du Covid. Pas de quoi cependant freiner les ados à qui le confinement pourrait bien avoir donné des ailes.

«Le vaccin AstraZeneca est fiable et tous les Belges auront leur 2e dose»

Au lendemain de l’annonce par la Commission européenne qu’elle n’achèterait plus de vaccins AstraZeneca contre le covid-19, le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke insiste lundi pour rappeler que cette attitude n’est nullement liée à la fiabilité du vaccin, mais bien au manque de fiabilité de la société pharmaceutique dans ses livraisons.

2. Régions

«Cette crise aura servi à quelque chose pour les soignants»

Le milieu des soins de santé est en grande difficulté depuis le début de la crise du Covid -19, en mars 2020. En première ligne, le personnel hospitalier et les soins intensifs, mais au-delà, c’est tout le personnel hospitalier qui a dû s’adapter et prester des heures sans discontinuer. L’infirmière Joanne Poels témoigne.

INFOGRAPHIES | 6e jour en dessous de 100 nouveaux cas en Brabant wallon

Stable. C’est le résumé en un seul mot des indicateurs Covid en Brabant wallon. Le nombre de nouveaux cas n’a quasiment pas évolué par rapport à la veille. Et le nombre de personnes hospitalisées en Brabant wallon est resté identique.

Il usurpe l’identité du bourgmestre de Tournai pour menacer le secteur horeca

Un mail signé par le bourgmestre de Tournai menace cafetiers et restaurateurs s’ils ne respectent pas les mesures. C’est un faux. Paul-Olivier Delannois a décidé de déposer plainte.

3. Monde

JO 2020: le gouvernement japonais ne compte pas renoncer aux Jeux

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga ne compte pas renoncer à l’organisation des Jeux olympiques dans son pays, alors que la pression populaire augmente pour le faire.

Norvège: des experts préconisent de renoncer aux vaccins AstraZeneca et Janssen

Un comité d’experts mis en place par le gouvernement norvégien pour se prononcer sur les vaccins anti-Covid d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson a préconisé ce lundi de renoncer à ces sérums en raison des risques d’effets secondaires rares mais graves.

Le Robert 2022 met une minuscule à «covid», mot plutôt masculin

Le Robert, l’un des deux grands dictionnaires commerciaux en France, estime dans son édition 2022 que le mot «covid» s’écrit avec une minuscule et qu’il est plutôt masculin.

Une Italienne reçoit par erreur six doses du vaccin Pfizer

Une jeune Italienne a reçu dimanche par erreur six doses du vaccin anti-Covid de Pfizer-BioNTech et a été placée sous observation, mais est en bonne santé, dans un hôpital de Toscane, a rapporté ce lundi l’agence AGI.

Inquiète du Covid, la Chine va marquer sa frontière... au sommet de l’Everest

La Chine va installer une «ligne de démarcation» au sommet de l’Everest afin d’éviter tout risque de contamination au Covid-19 par des alpinistes en provenance du Népal.

4. Sport

Sporting de Charleroi: les dommages collatéraux du Covid

Frédéric Borlée, médecin du Sporting, offre son analyse suite à la pandémie: frein dans l’évolution sportive mais aussi dans la vie de chaque individu.

VIDÉO | Des épreuves tests sans public donnent un avant-goût des JO

Des tests quotidiens aux tribunes vides en passant par d’innombrables contrôles, plusieurs épreuves préolympiques actuellement organisées à Tokyo malgré l’état d’urgence lié à la pandémie donnent un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les JO de cet été.

5. Culture

Premier bilan positif à Spa après le concert test du groupe Ykons

Le concert test du groupe Ykons s’est déroulé sans faux accords. Avec petite larmichette au passage.

