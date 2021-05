VIDÉO | Assouplir la bulle: Pierre-Yves Jeholet encourage à «revoir le système, qui a peut-être atteint ses limites»

Interrogé ce lundi dans la Matinale sur Bel-RTL, le Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet a plaidé à son tour pour un assouplissement de la bulle. Il estime en outre que l’instauration d’un «certificat vert» européen devrait mettre fin au principe de quarantaine lors des retours de l’étranger.

Tandis que les terrasses ont pu rouvrir et que la foule s’est emparée massivement des espaces verts et de détente ce week-end, l’heure semble plus que jamais au déconfinement en Belgique.

Parmi les mesures qui restent de rigueur, la bulle sociale intérieure devrait, elle aussi, connaître un certain assouplissement à l’occasion de la prochaine réunion du Comité de concertation, laquelle se tiendra ce mardi mai.

Après que la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden ait elle-même ouvert la porte à une telle décision la semaine dernière, c’est au tour de Pierre-Yves Jeholet, Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de plaider pour cette cause.

Interrogé ce lundi matin au micro de Bel-RTL, le Ministre-président francophone a encouragé à «revoir le système, qui a peut-être atteint ses limites aujourd’hui.»

La bulle avant les événements

« On ne peut pas annoncer aujourd’hui aux citoyens que le 15 août on va avoir des manifestations avec 100 000 personnes, mais à des grands-parents qu’ils ne pourront pas revoir le plus tôt possible leurs enfants ou leurs petits-enfants dans des conditions optimales», a-t-il ainsi estimé.

Quant à la question de savoir s’il vaut mieux élargir ou supprimer carrément la bulle, Pierre-Yves Jeholet préfère la responsabilisation: «On responsabilise peut-être davantage encore les citoyens avec des autotests. C’est ça la prudence.»