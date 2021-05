Le PSG songe sérieusement à Salah

Si Kylian Mbappé veneait à quitter le PSG, le club parisien a déjà identifié un potentiel remplaçant en la personne de Mohamed Salah de Liverpool.

L’été s’annonce chargé au Parc des Princes. En effet, alors que Neymar a prolongé son contrat, la situation de Mbappé n’est toujours réglée. Le buteur français est encore sous contrat jusque juin prochain, mais semble avoir des doutes concernant son avenir à Paris.

En cas de départ de la pépite de 22 ans, le PSG se prépare déjà à le remplacer. Le nom de Salah, l’Egyptien de Liverpool, résonne de plus en plus. Selon les informations de Téléfoot, il serait bel et bien la cible numéro un du club champion de France en titre. De plus, il serait disposé à quitter l’Angleterre après 4 saisons chez les Reds.