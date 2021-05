Premier but de Matazo pour l’AS Monaco vainqueur à Reims (0-1)

L’AS Monaco s’est imposé à Reims dimanche par le plus petit écart (0-1). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Eliot Matazo.

Chez les Champenois, Wout Faes et Thomas Foket ont joué tout le match alors que Thibault De Smet est resté sur le banc. Après 36 journées, l’ASM se retrouve 3e avec 74 points, un de moins que le PSG (2e), qui se déplace à Rennes en soirée. Reims, qui reste sur une série de six matches sans victoire, est 12e (42 points).Matazo a lancé lui-même la contre-attaque qu’il a joué avec Wissam Ben Yedder. Décalé côté droit, l’international français a centré au sol pour l’ex-Anderlechtois, qui a marqué son premier but en Ligue 1 (20e, 0-1). Battu 2-3 par Montpellier, Strasbourg, avec Matz Sels dans les buts, est toujours bien plongé dans la lutte pour le maintien. Les Alsaciens sont 16e avec 38 points, à peine un de plus que le FC Nantes (18e) et trois que Nîmes (19e).