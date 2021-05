Le Danemar k sauvage

Même si ses forêts ont été saccagées au profit des cultures, le Danemark offre encore une belle diversité. © Mastiff AS

Au cœur de la nature danoise, Arte explore les différents biotopes de ce pays à travers cinq documentaires diffusés de lundi à mercredi en avant soirée.

On part d’abord se promener en forêts qui ont fortement souffert de la politique de défrichage du pays au profit des terres agricoles. On verra d’ailleurs aussi mardi à quel point les cerfs élaphes en pâtissent.

Ensuite, cap à l’Est, près de l’île de Christiansø, où d’innombrables espèces animales se partagent l’espace marin: phoques gris et marsouins communs nagent côte à côte, non loin d’un otodoncète, un petit cétacé à dents. Les faucons pèlerins et les homards européens ont aussi élu domicile dans ces zones côtières.

Mardi, le 4e volet de cette série s’intéressera aux innombrables points d’eau du pays. L’occasion d’y observer de nombreuses espèces comme le martin-pêcheur, les castors, la truite de mer… Et enfin, on partira en ville voir comment de nombreuses espèces se sont adaptées au mode de vie urbain.

