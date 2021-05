Mention particulière à Marie Dal Zotto

Trois ans après avoir obtenu son bac, Laura entend bien devenir journaliste et gagner en indépendance.

En 2017, nous faisions la connaissance de Laura, une jeune femme trisomique qui avait décidé de passer son bac en candidat libre, malgré les difficultés, les doutes de ses proches et le regard parfois cruel des autres. Trois ans plus tard, le bac en poche et des rêves plein la tête, Laura découvre la vie d’adulte et rêve désormais d’indépendance. Marie Dal Zotto renoue avec son personnage et ses partenaires. «Laura a beaucoup mûri et évolué: elle est devenue une femme. Elle a également changé sur le plan physique. Après ses études de journalisme, elle découvre le monde du travail et l’amour… Elle entend bien prouver ce dont elle est capable malgré son handicap», explique la comédienne à nos confrères de TF1.

Mention particulière entend montrer le handicap d’une façon positive. «Ce n’est pas du tout simple. En tant que handicapée, Laura a une autre façon de voir la vie. Et puis, elle découvre l’amour: elle a un gros coup de cœur pour Romain, l’animateur qui s’occupe d’elle. Il est si gentil avec elle, il montre une telle bienveillance qu’elle se sent valorisée. Elle se met à rêver d’une histoire d’amour avec lui, mais ce n’est pas si simple…»

Aux côtés de Marie Dal Zotto, on retrouve Hélène de Fougerolles, Bruno Salomone et Maïra Schmitt. Une «famille cinéma» qui a beaucoup soutenu la comédienne, qui entend bien poursuivre sa carrière à la télévision mais aussi au cinéma. «J’aimerais interpréter des rôles plus profonds et faire changer le regard des autres sur mon handicap. Pour l’instant, je continue à faire du théâtre en espérant que les salles de spectacle rouvrent bientôt.»

TF1, 21.05