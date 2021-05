Décès de Jos Hermans, le premier homme belge à avoir été vacciné

Jos Hermans, le premier résident flamand à avoir été vacciné contre le coronavirus, est décédé, rapporte dimanche VTM Nieuws. L’homme de 96 ans, originaire de Puers-Saint-Amand (Anvers), n’est pas mort du Covid-19.

Jos Hermans vivait depuis plus de six ans dans le centre d’hébergement et de soins Saint-Pierre, à quelques kilomètres de l’usine de production de Pfizer située à Puurs. Il était le résident le plus âgé et avait dès lors été choisi par la direction de l’établissement pour se faire inoculer en premier le vaccin Pfizer, fin de l’année dernière. Il avait été vacciné le 28 décembre à 11 heures, dans le même temps que Josepha Delmotte à Mons et Lucie Danjou à Woluwe-Saint-Pierre, ce qui faisait de lui le premier belge vacciné contre le coronavirus.

Le nonagénaire s’est éteint la nuit dernière. Son décès n’est pas dû au coronavirus.