PHOTOS & VIDÉO | Dispersion de la fête à Ixelles: des heurts avec la police

La police a reçu quelques projectiles dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu’elle mettait fin à la fête qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes entre les places Sainte-Croix et Flagey à Ixelles.

La place Sainte-Croix à Ixelles était comble samedi soir, en raison du succès de la réouverture des terrasses et d’un appel sur les réseaux sociaux du groupe Le Cri à aller y fêter la fin du couvre-feu.

En début de soirée, une vingtaine d’artistes et une fanfare ont animé le lieu. Les clients des terrasses ont cohabité avec une foule qui a grossi avec la tombée de la nuit, jusqu’à noircir de monde l’espace entre la rue de la Brasserie et le parvis de l’église.

Le youtubeur français Loris Giuliano a fait son entrée en voiture sur la place Sainte-Croix, devant les terrasses du café Belga. Des gens ont entouré et ont tapé sur son véhicule, et des policiers ont aidé le conducteur à s’extirper de la foule. Les cinq personnes à son bord ont par la suite dû aller donner leurs identités au commissariat. Ils ont pu repartir directement après le contrôle.

- BELGA

Après la fermeture des terrasses du Belga vers 21h30, la fête a battu son plein. De la musique s’est fait entendre par endroits. Les jeunes rassemblés ont bu et dansé. Personne ne respectait plus le port du masque ni la distanciation sociale.

La police a observé le rassemblement et a fait état de la situation à l’autorité communale. Le bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis s’est rendu sur place.

Les forces de l’ordre, après avoir observé le rassemblement et fait plusieurs tentatives de prévention auprès des fêtards, a procédé à sa dispersion vers 1h30, a expliqué à Belga le commissaire et porte-parole de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles Olivier Slosse. «Jusque 1h30 les moyens utilisés étaient le maintien de l’ordre, avant de passer à l’engagement et la dispersion» dans plusieurs directions des quelque 500 personnes qui étaient encore sur place. Plusieurs véhicules ainsi qu’une autopompe ont été mobilisés. Les opérations policières étaient encore en cours vers 2h30.

La police de Bruxelles-Ixelles donnera dimanche matin un bilan plus précis des éventuelles interventions qui pourraient encore avoir lieu dans la nuit.