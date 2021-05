Mbokani a presque battu Anderlecht

L’attaquant de l’Antwerp, double buteur et qui s’est vu refuser deux autres réalisations, a dominé la rencontre face à Anderlecht, qui n’en veut pas.

Frankie Vercauteren ne voulait pas le mettre en avant, «car c’est d’abord le collectif que je veux mettre en avant», mais l’entraîneur a fini par dire: «Il y a des joueurs qui savent se mettre en évidence». Dieumerci Mbokani s’est largement mis en évidence, ce samedi soir contre Anderlecht. Sa prestation a été proche de la perfection, avec deux buts - une merveille de lob et un penalty - et deux autres réalisations annulées pour hors-jeu.

Outre ses buts, l’attaquant congolais a dominé la rencontre de la tête et des épaules. Il a remporté ses duels, il a parfaitement servi de relais, ou d’appui. Vincent Kompany a su lui rendre hommage, en disant: «Il a proposé ce qu’il fait de mieux. Il a été capable de gagner des duels contre deux ou trois joueurs.» L’entraîneur n’a pas manqué d’avertir ses joueurs, aussi, quand il a été interrogé sur ce qu’ils auraient dû mieux faire pour éviter d’être à ce point dominé: «On va garder cela pour le briefing, mais il y a une série de choses à dire, et cela va faire mal, au niveau individuel.»

L’Antwerp fâché sur l’arbitrage

Dieumerci Mbokani avait débuté sur le banc, lors du match retour de la phase classique. Il était monté à 0-2, mais c’était déjà trop tard. Hier, il était bien titulaire, et il a prouvé qu’il était encore capable de faire mal. La direction d’Anderlecht ne le considère plus assez jeune pour son projet. Changera-t-elle d’avis après ce match?

Samedi soir, Dieu était trop fort, mais il n’a pas parlé, suivant la volonté de ses équipiers de ne pas s’exprimer juste après la rencontre. «Il faut les comprendre, a expliqué Frankie Vercauteren. Ils sont très fâchés, et pourraient dire des bêtises.» Le courroux vient de l’égalisation anderlechtoise, tombée à la suite d’une phase à l’avantage des Mauves, à la dernière seconde, alors qu’une faute aurait pu être attribuée à l’Antwerp.