VIDÉO | Historique: Seraing bat Waasland-Beveren et remonte en D1A

La nuit sera longue et belle du côté de Seraing. Photo News

Ils l’ont fait! Encore en D1 amateurs la saison dernière, les Métallos ont remporté leur double confrontation face à Waasland-Beveren et accèdent à la D1A, 25 ans après l’avoir quittée.

C’est un exploit historique et magnifique, car inattendu, qu’a accompli le RFC Seraing ce samedi soir. Après leur partage lors du barrage aller (1-1), il y a sept jours au Pairay, les hommes d’Emilio Ferrera ont battu Waasland-Beveren au Freethiel (2-5) et évolueront donc en D1A la saison prochaine.

C’était un match stressant, tendu. Comme à l’aller, il a surtout été question de penalties, sauf que, cette fois, ils sont tombés beaucoup plus tôt. Le premier dès la 14e minute: une faute de main de Faye dans le rectangle, et une transformation par l’inévitable Frey, malgré la détente de Dietsch (1-0, 14e).

Le deuxième, tout aussi évident bien qu’il ait nécessité la confirmation du VAR: une faute de main de Wuytens. Calmement, Mikautadze égalisait (1-1, 22e).

Frey (à g.) et Bernier, au duel. BELGA

La possession sérésienne a alors été sacrément chahutée par l’impact et le pressing waeslandiens. Beaucoup de fautes de part et d’autre, autant de signes d’une tension grandissante. Logique, vu l’enjeu.

C’est d’ailleurs sur un coup franc de Jallow que Sabaouni redonnait l’avance à Seraing dans le temps additionnel (1-2, 45e+3). On était alors certains d’éviter les prolongations, mais encore fallait-il que Seraing tienne le coup en deuxième mi-temps.

Efficacité et gestion

L’agitation s’est encore élevée d’un cran lorsque Sinani, à la conclusion d’une belle reconversion flandrienne, a égalisé dès la 51e minute (2-2). La D1A ne tenait plus qu’à un fil pour Seraing.

La délivrance est finalement tombée sur une phase arrêtée, là où on ne l’attendait pas vu l’infériorité athlétique des Sérésiens. Un caviar de Mikautadze et une tête croisée de Faye (2-3, 62e).

Sami Lahssaini (à g.) dribble Sinani. Photo News

Waasland-Beveren envoyait toutes ses forces offensives, ce qui laissait des espaces en contre-attaque. Exactement ce dont profitait Mikautadze pour s’en aller tromper Jackers en face-à-face (2-4, 70e) et tuer tout suspens. Son 22e et dernier but d’une saison remarquable pour Seraing, bien que marquée par la falsification de test Covid.

Pour conclure le spectacle, Bernier s’offrait un slalom dans la défense pour fixer les chiffres à 2-5.

Vingt-cinq ans après sa dernière saison parmi l’élite et l’absorption par le Standard, le RFC Seraing, passé par une faillite, un rachat de matricule et un changement de nom, retrouvera la D1A en 2021-2022. Historique!