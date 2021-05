Kim Clijsters vise une rentrée à Atlanta, fin juillet

Kim Clijsters vise un retour sur les courts de tennis lors du tournoi WTA d’Atlanta fin juillet, a-t-elle annoncé samedi sur son compte Instagram.

Raison pour laquelle elle ne participera pas aux Jeux olympiques, qui se déroulent au même moment à Tokyo. Une possible participation en double avec Elise Mertens avait été évoquée, bien qu’une qualification semblait difficile au vu de son classement.

Clijsters, 37 ans, a subi en octobre de l’année passée une opération au genou et est toujours occupée avec la revalidation. Initialement, elle avait programmé son retour fin mars aux tournois de Miami et de Charleston, mais ceux-ci arrivaient trop tôt et elle avait changé ses plans. Son programme d’entraînement a également été perturbé par une contamination au coronavirus.

L’an passé, le ‘Kimback’ avait été contrarié par l’interruption de la saison provoquée par le coronavirus. Sa dernière apparition remonte à fin septembre à l’US Open.