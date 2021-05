PHOTOS | Un 1055e costume aux couleurs européennes pour le Manneken-Pis

À l’occasion de la journée de l’Europe dimanche, qui célèbre cette année les 71 ans de la déclaration Schuman, Bruxelles se met durant tout le week-end aux couleurs de l’Europe.

Dans ce cadre, le Manneken-Pis s’est vu offrir samedi vers 15h30 par le commissaire européen Didier Reynders un costume blanc et bleu, qu’il portera jusqu’à dimanche soir.

En compagnie de l’Ordre des amis du Manneken-Pis et de la fanfare du Meyboom, l’échevine bruxelloise de la Culture Delphine Houba a reçu le costume des mains du commissaire européen, dans la cour de la maison Patricienne. Il est composé d’un pantalon et de chaussures bleu marine, d’une chemise blanche ainsi que d’une casquette et de bretelles bleu électrique avec des étoiles jaunes.

Le costume a ensuite été mis au Manneken-Pis. Sa nouvelle tenue a été dévoilée devant un large public. «Je suis très heureux de pouvoir participer à cet événement, le premier depuis pas mal de temps pour le Manneken-Pis», a déclaré Didier Reynders.

En collaboration avec l’ASBL Schuman Square, la Représentation de la Commission européenne en Belgique a également décoré le centre du quartier européen avec ses couleurs. Le buste de Robert Schuman a été mis en lumière, la petite rue de la Loi colorée et un drapeau européen de 18 mètres de diamètre entouré des drapeaux des États membres et de 50 drapeaux européens ont été placés au centre du rond-point Robert Schuman.

Dans le cadre de la Foire du Livre, une fresque BD géante, de 8 mètres de long sur 2 mètres, ayant pour thème «Le futur de l’Europe» a en outre été réalisée samedi entre 15h00 et 19h00 par des dessinateurs européens au Vaux-Hall, dans le parc royal de Bruxelles.

La page #EuropeDay liste l’ensemble des activités prévues autour des institutions européennes, comme par exemple une visite virtuelle du Berlaymont.