Anderlecht arrache l’égalisation en fin de match face à l’Antwerp (2-2)

Au terme d’une deuxième période de folie, les Anderlechtois ont égalisé dans les dernières secondes (2-2).

Au classement, Anderlecht est troisième avec 31 points alors que l’Antwerp comptabilise le même nombre d’unités mais se classe quatrième.

Aucun tir cadré, mais…

On ne va pas se le cacher: cette première période ne restera pas dans les annales. Il suffit d’ailleurs de jeter un petit coup d’œil sur les statistiques pour s’en rendre compte. Il n’y a pas eu un seul tir cadré durant les quarante-cinq premières minutes! La plus grosse occasion du premier acte est à mettre à l’actif de Lukaku, à la 40e, qui se retrouve seul devant Verbruggen mais qui balance son tir dans les nuages. Tout un symbole. Et pourtant, les vingt-deux acteurs auront proposé une certaine intensité.

Mbokani marque quatre fois en une mi-temps!

Heureusement pour le spectacle, la deuxième période fut d’un tout autre acabit. À la 49e, Cobbaut s’emmêle quelque peu les pinceaux. Mbokani passe par là et récupère le ballon. L’attaquant réussit ensuite un lob somptueux pour tromper Verbruggen (0-1). Anderlecht allait-il laisser filer les trois points? Dans la foulée, les Mauves ont rétorqué de la plus belle des manières par l’entremise de Verschaeren. L’Anderlechtois égalise grâce à un assist de Bruun Larsen (1-1).

Particulièrement en verve face à ses anciennes couleurs, Mbokani a bien failli crucifier Anderlecht à lui tout seul. À la 63e, l’attaquant de l’Antwerp a inscrit son deuxième but, avant que la VAR n’intervienne, à juste titre, pour un hors-jeu du Congolais.Treize minutes plus tard, le même Mbokani trompe Verbruggen. Mais la Var intervient pour un hors-jeu de quelques centimètres.

En fin de partie, Trebel accroche Buta dans le grand rectangle. Le penalty est indiscutable et celui-ci sera converti par l’inévitable Mbokani (1-2). Anderlecht a finalement été récompensé de ses efforts dans les dernières secondes. Miazga était présent au bon moment pour pousser le ballon au fond des filets (2-2).