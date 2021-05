A 18 ans, il écrit son livre de cuisine | Merlin, le poney, à la maison de repos | Il décroche le Nobel belge: 10 infos qui font du bien

Jeudi dernier, les résidents de la maison de repos et de soins Leonardo Da Vinci à Welkenraedt recevaient la visite d’un invité bien spécial: Merlin, un poney Shetland. -

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Anthisnes: l’astrophysicien Michaël Gillon décroche le «Nobel» belge

C’est le prix scientifique le plus prestigieux en Belgique. On l’a même baptisé «le Nobel» belge. Et il a été décerné à Michaël Gillon (ULiège), 47 ans, d’Anthisnes. Le prix Francqui 2021 en sciences exactes récompense ainsi ses recherches pionnières en astronomie.

+ A LIRE

2 Opération sauvetage à Namur: des nichoirs pour les martinets

Les travaux d’isolation ou de toiture menacent la nidification des martinets quireviennent parfois d’ un vol long de dix mille kilomètres Une opération sauvetage a été entreprise à la Haute École Albert Jacquard.

+ A LIRE

3 Un invité très spécial à la maison de repos

Mathilde Esser, hippothérapeute, s’est rendue avec un poney Shetland à la maison de repos.

+ A LIRE

4 Camper dans les Hautes Fagnes, ce sera bientôt possible (et légal)

Poser sa tente au beau milieu des paysages naturels de la région de Hautes Fagnes – Eifel: une expérience de choix, que les touristes aventuriers peuvent déjà vivre de l’autre côté de la frontière belgo-allemande. Ce 5 mai, dans le cadre de la présentation de son plan de gestion pour la prochaine décennie, le Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel a annoncé qu’elle serait également bientôt autorisée sur son territoire belg

+ A LIRE

5 La grotte de Lascaux débarque en réalité virtuelle

Le Préhistomuseum de Ramioul accueillera la grotte de Lascaux en décembre, grâce à la réalité virtuelle. Une exposition 3D exclusive et en première mondiale…

+A LIRE

6 Avec ReCycle les vieux vélos retrouvent une seconde vie

Mobilité douce, économie circulaire, mise en avant d’artistes passionnés de vélos, sensibles au recyclage, voilà ReCycle.

+ A LIRE

7 Optimistes, ces restaurateur se lancent malgré la crise

Malgré la crise et la fermeture de l’horeca, ils ont décidé de lancer leurs restos. Rencontre avec des restaurateurs passionnés.

+ A LIRE

8 Commis confiné à 18 ans, Tom a écrit son livre de cuisine pour tous

La valeur n’attend point le nombre des années. Tom Moreels confirme l’adage en faisant honneur à la cuisine par la publication de son premier livre de recettes.Pour le jeune homme de 18 ans recruté en septembre dernier dans les cuisines du Château du Mylord, c’est sa façon inventive d’avoir tué le temps durant ces trop longues semaines de confinement.

+ A LIRE

9 Quand les élèves cuisinent pour le Resto du cœur

Les élèves de l’IPES de Wavre ont récolté un tas de légumes. Ils les ont cuisinés pour préparer des tas de petits plats pour le Resto du cœur.

+ A LIRE

10 Sortir de la solitude les femmes réfugiées et immigrées

Le collectif Sawa vient de naître à Arlon. Pour sortir les femmes réfugiées et immigrées de la solitude. Et donner une chance d’intégration. Top!

+ A LIRE