VIDÉO | Le Standard renverse la vapeur et se rassure face à Gand (2-1)

Menés au score à la pause, les Liégeois ont finalement empoché les trois points. Une victoire importante, surtout pour le moral.

Au classement, le Standard est deuxième avec 28 points alors que Gand, lui, descend à la troisième place avec 26 unités.

Leye opère des changements

Mbaye Leye avait annoncé vouloir effectuer des changements dans son onze de base. Il ne s’est pas trompé puisque l’entraîneur du Standard a proposé un onze inédit et plusieurs changements par rapport au match de la semaine dernière à Ostende. Ainsi, Leye a décidé de faire place à la jeunesse avec les titularisations d’Alexandre Calut et Allan Delferriere. L’autre grosse surprise était le retour sur la feuille match de Zinho Vanheusden, six mois après sa grave blessure encourue face à Ostende en novembre dernier. Le défenseur du Standard a finalement passé le match dans les tribunes.

Une défense refroidie d’entrée de jeu

Le Standard était-il en mesure d’afficher un autre visage après la débandade subie à Ostende? La réponse allait tomber dès la huitième de jeu. L’arrière-garde liégeoise était directement prise à froid. Bezus a profité d’un excellent travail de Castro-Montes pour ouvrir le score (0-1). Les Rouches ont bien tenté, durant les quarante-cinq premières minutes, de riposter. Mais Gavory, Klauss et Amallah n’ont jamais réussi à inquiéter Sinan Bolat. Trop maigre pour revendiquer les trois points.

Amallah, l’homme providentiel

Dos au mur, les Liégeois ont pourtant concédé plusieurs occasions dès la deuxième période. Heureusement pour les Rouches, Tissoudali, a deux reprises, a manqué l’occasion de tuer le match. À la 60e, Amallah a profité d’un excellent assist de Tapsoba, monté en seconde période et auteur d’un excellent match, pour égaliser (1-1). Sans doute touchés dans leur orgueil, les Rouches avaient à cœur d’afficher une autre mentalité. C’est chose faite puisque les hommes de Leye ont fini par arracher les trois points dans le dernier quart d’heure par l’entremise de Balikwisha (2-1).

Bodart, encore lui

Une fois n’est pas coutume, Arnaud Bodart s’est mis en évidence. Le gardien des Rouches a été impérial durant toute la rencontre et a stoppé un penalty à la 80e. En toute fin de partie, le Liégeois a encore dû sortir deux arrêts cinq étoiles.

🧤 | Commettre l'erreur, et se racheter juste après. Un arrêt très important d'Arnaud Bodart ! 👏 #STAGNT pic.twitter.com/gHIGVnk5xh — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 8, 2021