ATP Madrid: Sander Gillé et Joran Vliegen sortis en demi-finales

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés en demi-finales du Masters 1000 de Madrid, épreuve sur terre battue dotée de 2.614.465 euros, samedi.

Sander Gillé, 30 ans, 35e mondial en double, et Joran Vliegen, 27 ans, 32e mondial en double, ont été battus en effet par les Croates (N.2) Nikola Mektic (ATP 4 double) et Mate Pavic, numéro 1 mondial en double, 6-4, 6-2 en 67 minutes de jeu.

Sander Gillé et Joran Vliegen avaient rejoint la finale du double à Münich (ATP 250) la semaine dernière espérant, en vain, ajouter un sixième titre ATP, en tant qu’associés, à leur palmarès et le second cette année après leur succès à Singapour en février.

La paire belge de Coupe Davis s’est déjà imposée à Bastad, Gstaad et Zhuhai en 2019 et à Noursoultan l’an passé. Ils ont également été battus à Kitzbühel en 2019, leur première finale perdue. La paire belge compte aussi ensemble 13 succès sur le circuit Challenger et 19 sur le circuit ITF Futures.