VIDÉO | Mauvaise opération pour Tottenham battu à Leeds

Tottenham s’est incliné à Leeds 3 buts à 1 (mi-temps: 2-1) en ouverture de la 35e journée du championnat d’Angleterre samedi.

Les Spurs, avec Toby Alderlweireld aligné tout le match, avaient égalisé à la 25e minute de jeu par Son Heung-Min répondant au but d’ouverture de Dallas pour Leeds dès la 13e minute. Leeds a pris le pouvoir juste avant la pause avec Brandford (42e). Rodrigo assurant la victoire de Leeds à la 84e minute (3-1).Au classement de la Premier League, Tottenham conserve sa 6e place (la dernière qualificative pour l’Europa League) avec 56 points, mais Liverpool (54) et Everton (52) ont deux matches de moins et sont sur ses talons.