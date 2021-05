Incendie avec d’importantes fumées chez Renewi

Un incendie s’est déclaré ce samedi peu avant 10h au centre de tri de l’entreprise Renewi à Mont-St-Guibert avec dégagement d’importantes fumées.

Peu avant 10h ce samedi, le personnel du parc à conteneur a aperçu des fumées provenant du centre de tri de l’entreprise Renewi, installé dans l’ancienne sablière de Mont-Saint-Guibert. Les pompiers de la zone de secours de Wavre sont rapidement arrivés sur place, ils ont obtenu le renfort des zones voisines: «Selon les responsables de l’entreprise, l’incendie s’est produit un bâtiment du centre de tri où sont stockés des déchets industriels banaux, à priori non toxiques, qui ne présenteraient pas de danger», explique Julien Breuer, le bourgmestre de Mont-Saint-Guibert.

L’incendie a provoqué le dégagement d’importantes fumées qui se dirigeaient vers l’Axis Parc et Louvain-la-Neuve: «Par mesure de précaution, nous avons demandé que les portes et fenêtres des bâtiments soient fermées. J’ai aussi prévenu Benoît Jacob, l’échevin des sports d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, pour que les entraînements sportifs se donnant à l’extérieur sur Louvain-la-Neuve soient interrompus». C’est ainsi que samedi matin, les responsables du Hockey Club de Louvain-la-Neuve ont arrêté l’entraînement et fait entrer les sportifs à l’intérieur»

Julien Breuer a aussi demandé une analyse toxicologique des fumées: «Nous aurons les résultats dans l’après-midi. Nous les communiquerons immédiatement», poursuit Julien Breuer

Vers 12h30, les pompiers avaient maîtrisé la situation: «L’incendie est en effet géré. Mais, ces déchets industriels brûlent longtemps, il faut les écarter par petits paquets, cela prend du temps».