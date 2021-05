Début d’incendie sur un site Seveso à Ougrée: les fumées dégagées ne sont pas toxiques

Incendie sur le site classé Seveso d’UPL à Ougrée (province de Liège): il n’y a pas eu de blessé et les fumées dégagées ne sont pas toxiques.

Un début d’incendie s’est déclaré ce vendredi après-midi sur le site d’UPL, anciennement Arysta LifeScience, à Ougrée, en province de Liège. Le site est classé Seveso, c’est-à-dire que son activité est liée à la manipulation, la fabrication, l’emploi ou le stockage de substances dangereuses.

D’après les pompiers de Liège, l’incendie a pris dans un local technique et a rapidement été éteint. C’est un compresseur qui, pour une raison encore inconnue, a pris feu, indique dans un communiqué la société.

Le plan interne d’urgence a immédiatement été déclenché: les installations ont été arrêtées, le personnel a été évacué, les secours et les autorités compétentes ont été alertés dans la foulée. Il n’y a pas eu de blessé et les fumées dégagées ne sont pas toxiques, rassure UPL.

Les installations de la société resteront à l’arrêt tout le week-end le temps de nettoyer et d’évaluer les dégâts. «Une enquête est à présent en cours afin de comprendre les causes de l’incendie», ajoute l’entreprise. «La direction tient à remercier les pompiers et la police pour leur intervention rapide sur le site, ainsi que son personnel qui a évacué dans le calme et le respect des consignes de sécurité.»