VIDÉO | La fête de l’Iris et les discours n’en ont, une nouvelle fois, que le parfum... mais «nous allons vers des jours meilleurs»

«Nous allons vers des jours meilleurs» a dit d’emblée le ministre-président bruxellois dans le cadre des discours de la Fête de l’Iris.

La Région bruxelloise célèbre une nouvelle fois, ce samedi, son anniversaire via une Fête de l’Iris en modèle réduit sous l’effet de la pandémie. La mort dans l’âme, les autorités régionales bruxelloises ont aussi réduit à deux capsules vidéo diffusées sur les réseaux sociaux, et sur le compte YouTube du parlement bruxellois leur message politique lui aussi dominé par la crise mais, cette fois, avec la perspective d’en sortir prochainement.

«Grâce à la résilience et au courage dont vous, les Bruxelloises et Bruxellois avez fait preuve, et à la campagne de vaccination qui avance, nous allons vers des jours meilleurs» y dit d’emblée le ministre-président Rudi Vervoort (PS) dans une séquence agrémentée de prestations du chanteur néerlandophone Daan et de la chanteuse francophone Blanche.

Non sans un regard sur une année écoulée difficile pour les jeunes, comme les anciens, le personnel soignant et l’ensemble des travailleurs, Vervoort a ajouté que le gouvernement bruxellois poursuivrait «ses efforts inlassables pour aider ceux qui ont été le plus durement touchés et continuerait à «soutenir les personnes les plus vulnérables aussi longtemps qu’il le faudra».

S’associant aux remerciements du chef du gouvernement envers la population, le président du parlement bruxellois, Rachid Madrane (PS), a indiqué qu’après avoir dû elle aussi s’adapter, l’assemblée bruxelloise s’attellerait, dans les prochains mois, à préparer ce qu’il est apparu nécessaire d’améliorer. Il le fera en accordant une place plus large aux citoyens notamment dans les commissions délibératives naissantes.

Madrane a également, une nouvelle fois plaidé pour que les Bruxellois réfléchissent au projet qu’ils veulent pour la Région-capitale, dans la perspective de prochaines réformes institutionnelles.

Le Vice-président du parlement Guy Vanhengel a, lui, focalisé son propos sur la nécessité d’une vaccination massive de la population bruxelloise.