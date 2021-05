Koh-Lanta: l’actor studio de «Brad Pitt Vincent» et une arme secrète qui choque d’anciens candidats

L’épisode de ce vendredi soir sur TF1 a réservé son lot de surprises...

Les cartes ne cessent d’être rebattues sur ce «Koh-Lanta: les armes secrètes». Et l’équipe de production n’y est pas étrangère. Lors de ce 9e épisode, elle a en effet instauré le fameux principe des «destins liés». Les candidats ont ainsi dû évoluer en binômes via un tirage au sort. Thomas, isolé après les départs de ses alliés jaunes Mathieu, Shanice et Myriam, s’est retrouvé avec Maxine. La grande amie de cette dernière, Laure, a fait équipe avec Flavio et Arnaud avec Lucie. Les deux derniers binômes regroupaient des candidats des anciennes tribus: les ex-rouges Jonathan et Magali et les ex-jaunes Laëtitia et Vincent.

Se sentant en danger face aux volontés de vengeance ouvertement exprimées par Thomas après sa «trahison» du dernier épisode, Laëtitia pensait pouvoir préserver sa place en trouvant un collier d’immunité. Au plus grand bonheur du truculent Vincent, également protégé du coup: «Je vais tout mettre en place pour être le nouveau Brad Pitt», s’amusait-il du fait de devoir cacher ce précieux avantage. «Chercher un collier, revenir sur le camp, pleurnicher. Chercher, revenir sur le camp, pleurnicher... Oh la la!»

Le bracelet noir

Sauf que cette édition de Koh-Lanta n’est décidément pas comme les autres… Alors qu’Arnaud et Lucie ont gagné l’épreuve d’immunité, la boxeuse a décidé d’aider sa copine Maxine et a fini par dénicher une arme secrète inédite, «la plus puissante» dixit Denis Brogniart: le bracelet noir. Celui-ci permet à son bénéficiaire d’annuler le collier d’immunité de celui qui en brandirait un. Au grand dam de Laëtitia et Vincent donc. Le jeune analyste financier a recueilli 8 voix contre lui, entraînant sa partenaire dans sa chute.

S’il s’est montré beau joueur face à cette nouvelle règle, d’anciens candidats, dont le Belge Javier qui avait jadis été victime d’un collier, n’ont pas hésité à s’offusquer sur Twitter de cette nouvelle règle qui «dénature» le jeu.

On ne peut pas toucher à un collier d’immunité, désolé mais pour moi ça dénature complètement Kohlanta, j’espère sincèrement ne plus jamais revoir cette arme débarquer dans une saison et de plus c’est tellement facile de pouvoir la jouer après l’annonce du collier 🥲 — JAVIER - KL 2012-2018 (@KOHLANTOUF2012) May 7, 2021

L’arme secrète de trop à mes yeux...dégoûté pour Vincent et pour le principe même du jeu ! ?? #KohLanta — Alban Pellegrin (@AlbanPellegrin) May 7, 2021

Trop « dénaturer » kohlanta c’est enlever la saveur du pourquoi on aime kohlanta 😞#braceletnoir #KohLanta2021 — Pholien Koh Lanta (@Pholienkohlanta) May 7, 2021

Dans le prochain Koh Lanta y aura t'il un bonnet bleu qui annule le bracelet noir qui annule le collier d'immunité ? #KohLanta — Frédéric KohLanta (@fredzoul) May 7, 2021

La réaction à chaud des deux éliminés