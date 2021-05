Mouscron: les 24H en course libre reviennent en septembre 2021

Après une parenthèse imposée en 2020, l’organisation confirme qu’elle travaille bien au programme de l’événement fixé le dernier week-end de septembre.

À l’avant-veille d’un déconfinement très progressif avec l’ouverture des terrasses, le Comité des 24H en course libre s’est réuni pour l’organisation des futures 24H en course libre qui auront lieu le dernier week-end de septembre.

Alors qu’il a fallu, avec tristesse, renoncer à l’édition 2020 en raison de la situation sanitaire et que l’annulation des manifestations musicales et festives s’enchaînent pour cet été 2021, le Comité se veut résolument optimiste et réfléchit à un programme convivial, sportif, solidaire et festif qui devrait permettre à tous de revivre un week-end inoubliable les 24, 25 et 26 septembre prochains.

Une édition remodelée mais pas changée radicalement Évidemment, vu les circonstances, les organisateurs planchent sur une édition complètement remodelée, avec un programme totalement différent. Cette année, les 24h par équipes seront remplacées par un «challenge» de marche libre de 12h (6h le samedi et 6h le dimanche) qui accueillerait tous les coureurs du week-end, seul, en famille ou entre amis, en marchant ou en courant, le temps d’un tour des 24h, d’une heure, ou bien plus, selon leur désir. Symboliquement, un comptage global des kilomètres effectués par tous les coureurs pendant les 12h sera comptabilisé. EdA À ce stade toujours, les courses réservées aux enfants (60 minutes en course libre par équipes) et aux ados (3H en course libre par équipes) seront maintenues et participeront au challenge. Un «Domaine des enfants» accueillera, comme chaque année, les enfants dans un espace convivial et sécurisé.

Un Village associatif, centré en particulier sur les relations Nord-Sud agrémentera également la Plaine des 24h pendant tout le week-end.

Les bars resteront, bien entendu, des lieux de rencontres indispensables!

La musique et les concerts seront bien évidemment aussi de la partie, avec une soirée musicale et festive le vendredi, des concerts et autres animations les samedi et dimanche.

Tout cela devant encore être peaufiné et adapté selon l’évolution de la situation sanitaire et des autorisations administratives accordées, le Comité reviendra avec des infos complémentaires au sujet de l’organisation dans les meilleurs délais.

Gageons, qu’après une si longue période de disette festive et l’absence de rencontres conviviales, le public mouscronnois et régional se réjouira de reprendre le chemin des 24H lors de ce week-end en général inoubliable dans une année. Le Comité des 24h relèvera le défi avec une envie débordante!