Michel Portal 85 ans, la forme!

Musicien superlatif, Michel Portal a toujours excellé dans tout ce qu’il touche: que ce soit en musique classique – il est un des maîtres des concertos pour clarinette de Mozart –, musique contemporaine, free jazz dont il est un précurseur européen, musiques de film, soul funk – il enregistre à Minneapolis avec les musiciens de Prince.

Musicien génial, mais rare: son dernier album et chef-d’œuvre, Baïlador, date de 2010. L’année de ses 85 ans, il sort MP85 accompagné un quintet composé de deux fidèles, le pianiste-claviériste Bojan Z et le contrebassiste Bruno Chevillon, et de deux nouvelles têtes, le trombone Niels Wogram et notre jeune compatriote Lander Gyselinck à la batterie.

Oui, vous avez bien lu: 85 ans! Voici un disque d’aujourd’hui, sans esbroufe, rien que des instrumentistes d’immense talent qui donnent l’envie de bouger, danser, respirer… Un moment de plaisir et d’ouverture en ces temps d’enfermement. Un disque qui fait un bien fou.

