Coronavirus: une fête sanitairement raisonnable organisée place de Brouckère

Jusqu’à une centaine de personnes ont participé vendredi soir, entre 18h00 et 20h30, à une fête sanitairement exemplaire intitulée «We are essential» (Nous sommes essentiels), organisée sur la place de Brouckère dans le centre de Bruxelles par Claude Van Cools, un acteur de l’événementiel plus particulièrement connu pour la City Parade.

L’événement a rassemblé une cinquantaine de personnes entre 18h00 et 19h00. Des discours ont été prononcés. Le matériel est arrivé par camion peu avant 19h00, retardé par l’incendie qui a mis à l’arrêt la circulation sur le pont Sainctelette durant toute l’après-midi.

En plus de l’installation de la sono, des «flight cases», des caisses de rangement pour le matériel utilisé dans l’événementiel, ont été disséminées sur la place, afin d’assurer une distanciation entre les participants. Les gens s’en sont servis comme des podiums et des tambours, pour faire symboliquement raisonner le vide laissé par l’absence du secteur. Le public a doublé et l’ambiance a été festive entre 19h00 et 20h00.

«On était les premiers à fermer et on est les derniers à rouvrir», remarque Claude Van Cools. «On veut des perspectives pour cet été, pour l’événementiel, pour l’horeca et pour la jeunesse. Sans cela, il y aura des ‘Boums’, des événements totalement incontrôlés, dans tous les parcs de Belgique pendant tout l’été. En vue du comité de concertation de mardi, on est venu dire qu’il faut nous faire confiance, qu’on est capable d’organiser des événements sûrs qui respectent les règles Covid-19», poursuit-il.

«Ici, sur la place De Brouckère, on était sur un grand espace où les gens pouvaient vraiment respecter la distanciation sociale. Des messages ont été diffusés sur les écrans géants pour demander aux participants de respecter les 1,5 mètres et de porter correctement leurs masques. Il y avait des masques disponibles, du gel... Tout le monde a aidé à ranger le matériel et la place a été laissée propre. Tout le monde s’est montré exemplaire. C’était une action de détresse pour demander des perspectives».