Mathieu Van der Poel gagne le shorttrack pour sa rentrée en mountainbike

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a réussi vendredi sa rentrée en mountainbike en remportant l’épreuve du shorttrack de la première manche de Coupe du monde à Albstadt, en Allemagne.

Van der Poel ne participait plus à une compétition de mountainbike depuis un an et demi, ce qui fait qu’il ne possède plus de point au classement international. Grâce à un nouveau règlement, établi en raison des annulations liées au coronavirus, il pouvait prendre le départ du shorttrack, normalement réservé au top-40. Une donnée importante, car cette course explosive de 20 minutes détermine les premiers rangs de la course comptant pour la manche de Coupe du monde dimanche.

Van der Poel s’est imposé devant le Français Victor Koretzky et le champion d’Europe suisse Nino Schurter. Jens Schuermans a terminé à la 18e place. Contrairement à Van der Poel, Tom Pidcock n’était pas autorisé à participer à ce shorttrack.

Chez les dames, la championne du monde française Pauline Ferrand-Prévot s’est imposée devant la Suissesse Linda Indergand et la Brtiannique Annie Last. Githa Michiels s’est classée 39e.