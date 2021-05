Tour de l’Algarve: la 3e étape pour Bennett, Hayther toujours en tête du général

L’Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) a remporté au sprint la troisième étape du Tour de l’Algarve (2.Pro), vendredi entre Faro et Tavira (203,1 km).

Bennett a devancé le Néerlandais Danny van Poppel (Deceuninck-Quick Step) et son équipier danois Michael Morkov, qui l’avait parfaitement lancé. Le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) reste en tête du général.

Partis après 20 km de course, Jetse Bol (Burgos-BH), Julen Irizar (Euskaltel-Euskadi), Javier Moreno (Efapel) et Henrique Casimiro (Kelly/Simoldes/ UDO) ont formé l’échappée du jour. Ils ont été repris à 10 bornes du but.

Une chute est survenue dans le peloton à 2 km de l’arrivée. Bennett s’est montré le plus rapide du sprint pour décrocher la 56e victoire de sa carrière, sa deuxième en Algarve après son succès à Portimao en ouverture de cette épreuve par étapes portugaise. Il s’agit de sa septième victoire cette saison.

Vainqueur de la deuxième étape jeudi, Ethan Hayter reste en tête du général. Le Portugais Joao Rodrigues (W52/FC Porto) et l’Espagnol Jonathan Lastra Martinez (Caja Rural-Seguros RGA) figurent dans le même temps que le Britannique.

Samedi, un contre-la-montre de 20,3 km à Lagoa figure au programme. Le 47e Tour de l’Algarve s’achèvera dimanche à Malhao, où l’on connaîtra le nom du successeur de Remco Evenepoel, vainqueur l’an passé.