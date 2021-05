Cette semaine dans vos oreilles: Hooverphonic avec Geike, nouveau Coldplay et Amy Winehouse en live

Hooverphonic sort ce vendredi «Hidden Stories», avant l’Eurovision dans dix jours. Et s’expose pour ses 25 ans à St-Nicolas.

L’histoire d’Hooverphonic a été mouvementée ces derniers mois: participation à l’Eurovision 2020 reportée à 2021, retour de Geike comme chanteuse et donc départ de Luka… Cela ne suffisait sans doute pas à Alex Callier, la tête pensante du groupe, puisqu’il a aussi décidé de «jeter» l’album déjà enregistré (A Simple Glitch of the Heart) pour en mettre un nouveau en chantier. Cela donne donc Hidden Stories qui sort aujourd’hui. Une question de changement de chanteuse, mais pas seulement. «Le point d’ancrage de A Simple Glitch, c’était Release Me, le morceau que nous avions choisi pour l’Eurovision, explique Alex. Et cette année, avec The Wrong Place, nous avions le sentiment que c’était un autre univers.»

Quatre morceaux ont donc survécu (A Simple Glitch, Circus, Hidden Storieset Belgium in the Rain), sur un album qui est finalement passé d’une track-list de 13 à 10 titres. «Ces morceaux sauvegardés étaient sur la ligne entre les deux univers. Mais ils avaient besoin d’être entourés de nouvelles compositions comme If You Reallly Know Me, Thinking About You ou Full Moon Duel.»

Du coup, Hidden Stories a été produit en seulement trois mois. «J’aime bien avoir un peu de pression, s’amuse Cailler. Mais nous ne sommes pas partis de rien. Nous avons une sorte de cave à chansons dans laquelle on va puiser. Et celles que l’on n’a pas prises sont retournées à la cave.» Geike a eu son mot à dire dans la sélection. Et Alex semble ravi de son retour. «Luka chante très bien. Mais avec Geike, il y a quand même une sorte de magie.»

«C’est une prophétie»

A simple Glitch of the Heart, qui donne son titre à l’album, a une mélodie un brin inquiétante. Et les paroles – «It’s in the air that we breathe, are we infected» – ont une résonance particulière dans la période que nous traversons: «Ce qui est dingue, c’est que j’ai écrit ça avec en 2019 avec Nina Sampermans. C’est une prophétie… Pour moi, c’est un très bon morceau d’ouverture.»

Si Hooverphonic est connu internationalement, certains fans étrangers ne savent peut-être pas que le groupe est Belge. Ils ne pourront plus l’ignorer en écoutant Belgium in the Rain. «Cela aurait dû s’appeler Belgrade in the Rain, puisque j’ai écrit ça lors d’un séjour là-bas, mais quand je suis rentré, il pleuvait en Belgique et j’ai donc changé… C’est la première fois que j’utilise le mot Belgium dans un texte, mais c’est important. Nous ne sommes pas assez chauvins. C’est une grande inspiration de venir d’un pays aussi éclectique et surréaliste.»

Autre morceau incontournable de ce disque, c’est évidemment The Wrong Place, que le groupe chantera à l’Eurovision dans moins de deux semaines, avec l’espoir de se qualifier pour la finale. Un titre écrit avec Charlotte Foret, alias Charles, la gagnante de The Voice Belgique en 2019.

En attendant, une exposition – Mad about Hooverphonic – ouvre ce samedi à Saint-Nicolas, pour les 25 ans du groupe. «Ils ont notamment reconstitué le studio dans lequel on a enregistré notre premier album. Et des «hidden stories» qui deviennent des «reveal stories» (rires). Tout est sous-titré en français. Et pour les Wallons qui ne connaissent pas la ville je conseille de venir tester le glacier François (rires).»

Hooverphonic, «Hidden Stories», Universal. Exposition jusqu’au 6 juin au Casino de Saint-Nicolas (104 Stationstraat). Entrée: 8€. Réservation obligatoire.

Notre avis sur les autres sorties de la semaine Weezer: «Van Weezer» (***) - Après OK Human, leur très réus­si disque de confinement qui lorgnait du côté de Harry Nilson et des Beach Boys, voici la face pop-rock du groupe mené par Rivers Cuomo. Sur ce Van Weezer: les Californiens proposent un disque truffé de riffs de guitares musclés à la Van Halen, passion adolescente du chanteur. Sans surprise, mais parfait pour partir en tournée avec Green Day et Fall Out Boy. Et replonger dans les années 90. (M.U.) Warner Amy Winehouse: «Amy Winehouse at the BBC» (****) - Amy Winehouse a chanté plusieurs fois à la BBC. Voici sur 3 CD ou vinyles les sessions A Tribute To Amy Winehouse by Jools Holland et BBC One Sessions Live at Porchester Hall. On retrouve dans ces versions avec un grand orchestre ses racines jazz, blues, soul. Et ça donne toujours autant de frissons d’entendre cette voix incroyable. (A.Vt.) Universal Rover: «Eiskeller» (****) - Eiskeller, ça veut dire «glacière». Et c’est dans celles de Saint-Gilles que le géant à la voix d’or s’est confiné, du Covid et de la canicule, puis de l’hiver rigoureux. Dans cet univers qu’il dit hostile, Rover s’est réinventé tout en se redécouvrant, des Beatles à des improvisations musicales, lorgnant parfois vers le late-Bowie. De l’intérieur vers l’extérieur, Rover touche à tout, et à l’âme. (A.Se.) Pias

L’interview de la semaine

Requin Chagrin nous a parlé de son troisième album, Bye Bye Baby et on vous propose de retrouver son interview, ici.

Le juke-box de la semaine

Aussi dans les bacs…

Second album (Better Mistakes) pour le phénomène américain, Bebe Rexha qui signe un retour plutôt réussi.

Marka nous parlera très prochainement de Merci Bonsoir, enfin disponible chez nous.

Trois ans après son premier album, Human, Rag’n’Bone Man sort son tout nouvel album Life By Misadventure. Un disque qui parle de grandir et d’aller de l’avant.

Quant à Van Morrison, à 75 ans, il revient avec, Latest Record Project: Volume 1, son 42e album!

À venir…

Coldplay a dévoilé aujourd’hui son tout nouveau single Higher Power, premier titre depuis 2019.

Le 28 mai, Texas sortira Hi, un nouvel album dont est extrait le single très pop, Mr Haze.

Le 18 juin, Saule reviendra sur le devant de la scène avec Dare-Dare, un 5e album dans lequel il parle d’histoires de couples, d’enfants, de p’tits vieux…

Marc Melià a annoncé la sortie de son nouvel album le avec le single DX7 extrait de son prochain album Veus dont la sortie est prévue le 15 octobre.

P!nk annonce la sortie de son nouvel album All I Know so Far: Setlist, le 21 mai. Extrait de cet album: All I Know so Far.

En concert

Parmi les concerts annoncés pour la fin de l’année (toujours sous réserve), on a pointé Django Django, le 1/11 au Botanique tandis que Miossec et sa nouvelle tournée Boire, Écrire, S’enfuir (relecture de son 1er album) passera par Le Manège (Mons), le 3/12 et La Madeleine (Bruxelles), le 7/12.

Les clips de la semaine

AaRON a levé le voile sur The Flame (titre issu de son dernier album) dont le clip a été tourné au Musée Bourdelle et rend hommage au Centaure mourant d’Antoine Bourdelle.

Le duo français sera en concert chez nous le 18/10 au Reflektor de Liège (complet), le 19/10 au Central à La Louvière et le 3/11 à l’Ancienne Belgique.